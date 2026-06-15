Einigung! Dieser WM-Star spielt bald für Bayern

19 Tore und neun Assists in 37 Spielen

Die schnelle Einigung war für die Münchner von großer Bedeutung. Saibari hatte bereits vor der Weltmeisterschaft zahlreiche Interessenten auf sich aufmerksam gemacht. Kein Wunder: In der vergangenen Saison gelangen dem Offensivspieler 19 Tore und neun Vorlagen in 37 Pflichtspielen für PSV Eindhoven. Auch bei der WM konnte der 25-Jährige bereits Werbung in eigener Sache machen. Beim 1:1 Marokkos gegen Brasilien erzielte er ein sehenswertes Lupfer-Tor.