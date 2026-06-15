Einigung! Dieser WM-Star spielt bald für Bayern

Der FC Bayern einigt sich mit einem WM-Star! Die Münchner haben sich mit PSV Eindhoven auf einen Wechsel von Ismael Saibari geeinigt. Der marokkanische Nationalspieler soll den Rekordmeister rund 55 Millionen Euro kosten.
Das berichten die „Bild“ und Sky übereinstimmend. Bayern überweist etwas weniger als 55 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den niederländischen Meister.
Medizincheck bei der WM
Für den Medizincheck soll sich Saibari mit dem Ärzteteam des FC Bayern in den USA treffen. Praktisch für die Münchner: Bayern-Arzt Dr. Jochen Hahne befindet sich aktuell als DFB-Arzt ohnehin bei der Weltmeisterschaft vor Ort. Der Check könnte allerdings erst nach dem zweiten Gruppenspiel Marokkos gegen Schottland stattfinden, damit die WM-Vorbereitung des Offensivspielers nicht gestört wird.
Neue Rekordablöse für PSV
Ein wichtiger Punkt in den Verhandlungen war die Ablösesumme. PSV wollte für Saibari die höchste Transfer-Einnahme der Vereinsgeschichte erzielen. Der bisherige Rekord liegt bei 50 Millionen Euro, die Napoli 2019/20 für Hirving Lozano bezahlte. Mit Unterstützung von Berater Ali Dursun wurde schließlich eine Lösung gefunden, die beide Klubs zufriedenstellt. Eindhoven kassiert eine neue Rekordablöse, Bayern betrachtet die vereinbarte Summe samt Bonusstruktur als marktgerecht.
19 Tore und neun Assists in 37 Spielen
Die schnelle Einigung war für die Münchner von großer Bedeutung. Saibari hatte bereits vor der Weltmeisterschaft zahlreiche Interessenten auf sich aufmerksam gemacht. Kein Wunder: In der vergangenen Saison gelangen dem Offensivspieler 19 Tore und neun Vorlagen in 37 Pflichtspielen für PSV Eindhoven. Auch bei der WM konnte der 25-Jährige bereits Werbung in eigener Sache machen. Beim 1:1 Marokkos gegen Brasilien erzielte er ein sehenswertes Lupfer-Tor.
Preisanstieg wegen WM-Auftritt verhindert
Mit der nun erzielten Einigung verhinderten die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund einen möglichen weiteren Preisanstieg und brachten den Wunschtransfer von Trainer Vincent Kompany auf die Zielgerade.
Nach Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt wäre Saibari bereits der nächste große Sommer-Transfer des deutschen Rekordmeisters. Auch Brown soll seinen Medizincheck während der Weltmeisterschaft in den USA absolvieren.
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