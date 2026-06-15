Steirische Opposition will neue Sozialhilfe kippen

Bis zu 700 Euro weniger im Monat

Die Steiermark hat den Höchstsatz um fünf Prozent gekürzt. Auswirkungen aus der Praxis schildert Alexander Melinz von der KPÖ, die ja regelmäßig Sozialsprechstunden abhält: „Wir hatten eine Alleinerzieherin mit drei Kindern, die wegen zu viel Pflegeurlaub ihren Job verloren hat. Die Familie bekommt nun 500 Euro im Monat weniger. Die Frau überlegt, das Essen im Kindergarten abzubestellen.“ Eine Alleinerzieherin mit vier Kindern würde sogar 700 Euro weniger bekommen, ein teilzeitbeschäftigter Mann mit einer 50-prozentigen Behinderung 200 Euro. Melinz: „Das Gesetz nimmt massive soziale Verwerfungen in Kauf.“