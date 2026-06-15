Graz-Internist: Mindestens ein Opfer minderjährig!

Missbraucht und heimlich gefilmt

Der Grazer Internist soll die Frauen jahrelang in seiner Privatordination sexuell missbraucht und heimlich nackt gefilmt haben. Der Mediziner soll sie teilweise sogar sediert, sich auf einem Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen und dies aufgenommen haben. Zahlreiche Fotos und Videos wurden offenbar sichergestellt. Die Frauen sollen außerhalb der regulären Ordinationszeiten in der Praxis gewesen sein, als keine Sprechstundenhilfe mehr zugegen war.