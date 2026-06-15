Fürstlich! So viel kassierten Saudis für WM-Quali

Jede Menge Kohle pfeffert Saudi Arabien in den Sport, bekam den Zuschlag für die WM 2034. Ähnlich wie bei Katar wird dem Golfstaat Sportswashing vorgeworfen. Der Unterschied? Saudi Arabien hat eine Fußballtradition. Zum siebenten Mal ist man bei der Endrunde dabei, machte bereits mehrmals auf sich aufmerksam. Für die erneute Qualifikation wurden alle Beteiligten fürstlich entlohnt.