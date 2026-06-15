Perfekter Auftakt in Olympia-Quali für Pertl

Lukas Pertl (Tri Team Hallein) zeigte zum Auftakt in die Olympia-Quali eine sehr starke Leistung. Bei extremen Bedingungen in Huatulco (Mex) jubelte der Pongauer über einen neunten Platz und sehr wichtigen Punkten. Bruder Philip landete ebenfalls in den Top 30.
Die Form stimmte. Mit dem neunten Platz beim Weltcup in Huatulco (Mex) hat sich Triathlet Lukas Pertl (Tri Team Hallein) dennoch selbst übertroffen. „Ein super Einstand“, jubelte der Pongauer im Ziel. Damit hat er wichtige Punkte im Kampf um die Olympia-Quali bereits in der Tasche.
29 Grad im Wasser
Die Bedingungen in Mexiko waren aber alles andere als leicht. „Es war brütend heiß. So heiß, dass man seinen eigenen Namen vergisst“, lachte Pertl, der von 29 Grad Wassertemperatur berichtet. Als sich nach dem Wechsel vom Rad in die Laufschuhe noch immer eine große Gruppe um die vorderen Plätze matchte, war ihm klar, dass sich eine Laufentscheidung abzeichnet. „Die Gruppe ist immer dünner geworden und das Rennen immer heißer.“ Im Schlusssprint, den man sonst eher von den Sprintdistanzen kennt, schnappte er sich aber noch den starken neunten Platz.
Bruder Philip stieg gemeinsam mit Lukas aus dem Wasser und wollte sich am Rad absetzen und verpokerte sich dabei. „Es hat zwischenzeitlich so ausgeschaut, dass wir wegkommen. Sie haben uns dann aber wieder eingeholt. Ich habe da ein paar Körndl liegen gelassen.“ Beim Laufen musste er in der zweiten Runde zahlreiche Plätze einbüßen und kam auf Rang 29 ins Ziel. „Geht auf alle Fälle besser und auf alle Fälle mehr“, war er nicht ganz zufrieden. „Die Form ist auf alle Fälle nicht schlecht. Der Luki ist weichgekocht worden, ich bin hartgekocht worden und auf die letzten Meter komplett auseinandergefallen.“
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