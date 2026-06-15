Perfekter Auftakt in Olympia-Quali für Pertl

Bruder Philip stieg gemeinsam mit Lukas aus dem Wasser und wollte sich am Rad absetzen und verpokerte sich dabei. „Es hat zwischenzeitlich so ausgeschaut, dass wir wegkommen. Sie haben uns dann aber wieder eingeholt. Ich habe da ein paar Körndl liegen gelassen.“ Beim Laufen musste er in der zweiten Runde zahlreiche Plätze einbüßen und kam auf Rang 29 ins Ziel. „Geht auf alle Fälle besser und auf alle Fälle mehr“, war er nicht ganz zufrieden. „Die Form ist auf alle Fälle nicht schlecht. Der Luki ist weichgekocht worden, ich bin hartgekocht worden und auf die letzten Meter komplett auseinandergefallen.“