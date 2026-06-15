UEFA-Boss kritisiert WM, Verbände schießen zurück

Aleksandar Ceferin ist kein Fan davon, dass die WM heuer mit 48 statt 32 Teams über die Bühne geht. Der UEFA-Boss erwartet „völlig uninteressante Spiele“, bei den Verbänden der teilnehmenden Nationen kommt diese Aussage gar nicht gut an ...
„Für unsere Länder gibt es kein unwichtiges Spiel bei einer FIFA Weltmeisterschaft“, heißt es in einem Statement, das die Verbände von Senegal, Kap Verde, Curaçao, Usbekistan, Haiti, der Demokratischen Republik Kongo, Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, der Elfenbeinküste und Südafrika gemeinsam veröffentlichten. „Zu behaupten, einige unserer Spiele seien weniger wichtig, ist zutiefst enttäuschend.“
Mit Jordanien, Kap Verde, Usbekistan und Curacao sind vier Nationen erstmals bei der Weltmeisterschaft dabei. Ceferin werden die Debütanten jedoch wohl kaum auf der Tribüne erwarten dürfen.
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