UEFA-Boss kritisiert WM, Verbände schießen zurück

„Für unsere Länder gibt es kein unwichtiges Spiel bei einer FIFA Weltmeisterschaft“, heißt es in einem Statement, das die Verbände von Senegal, Kap Verde, Curaçao, Usbekistan, Haiti, der Demokratischen Republik Kongo, Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, der Elfenbeinküste und Südafrika gemeinsam veröffentlichten. „Zu behaupten, einige unserer Spiele seien weniger wichtig, ist zutiefst enttäuschend.“