Religionsfreiheit in 14 Teilnehmerländern bedroht

Unter den weiteren Teilnehmerländern mit Einschränkungen der Religionsfreiheit listet der Bericht unter anderem Marokko, Tunesien, Katar, Ägypten, die Türkei sowie Usbekistan und den Irak auf. Besonders dramatisch ist laut „Kirche in Not“ die Lage im in weiten Landesteilen von bewaffnete Banden kontrollierten Haiti, wo religiöse Verantwortungsträger in den vergangenen Jahren immer wieder von Entführungen und Gewalt betroffen waren. Auch im WM-Gastgeberland Mexiko setzten Kriminalität und Drogenkartelle kirchliche Mitarbeiter, Priester und Seelsorger zunehmend unter Druck.