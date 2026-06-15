Oliver Tree: Ex-Freundin Melanie Martinez trauert

„Ich bin heute völlig am Ende“, schrieb Martinez in ihrer Instagram-Story. Der plötzliche Verlust eines Menschen, mit dem man eine prägende Zeit seines Lebens geteilt habe, sei nur schwer zu begreifen. Sie würdigte ihren ehemaligen Partner als leidenschaftlichen Künstler, der seine Kreativität mit außergewöhnlicher Hingabe gelebt habe.