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Oliver Tree: Ex-Freundin Melanie Martinez trauert

Society International
15.06.2026 13:06
Ex-Freundin Melanie Martinez nimmt Abschied von Oliver Tree: „Er hatte ein großes Herz“
Ex-Freundin Melanie Martinez nimmt Abschied von Oliver Tree: „Er hatte ein großes Herz“(Bild: Krone-Collage/AFP, AFP/IAN MAULE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem tragischen Tod von Oliver Tree meldet sich nun auch seine Ex-Freundin Melanie Martinez zu Wort. Die Sängerin verabschiedete sich mit einer emotionalen Botschaft von dem Musiker, der am Sonntag bei einem Hubschrauberunglück in Brasilien ums Leben kam. Er wurde 32 Jahre alt.

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„Ich bin heute völlig am Ende“, schrieb Martinez in ihrer Instagram-Story. Der plötzliche Verlust eines Menschen, mit dem man eine prägende Zeit seines Lebens geteilt habe, sei nur schwer zu begreifen. Sie würdigte ihren ehemaligen Partner als leidenschaftlichen Künstler, der seine Kreativität mit außergewöhnlicher Hingabe gelebt habe.

„Er hatte ein großes Herz“
Besonders erinnerte sie sich an seine warme Art und seinen Humor. Oliver Tree habe Menschen zum Lachen gebracht, andere inspiriert und sich trotz seines Erfolgs eine kindliche Neugier bewahrt. „Er hatte ein großes Herz und war in jeder Hinsicht ein wahrer Künstler“, schrieb die Sängerin.

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Kollegen erschüttert
Auch zahlreiche weitere Stars reagierten erschüttert auf die Nachricht. Rapper Kid Cudi bezeichnete Tree als „wundervollen Menschen“ und sprach den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus. Sängerin Bebe Rexha zeigte sich ebenfalls geschockt. Sie erinnerte an ihre musikalische Zusammenarbeit mit dem Künstler und beschrieb ihn als intelligent, talentiert und leidenschaftlich.

T-Pain teilte unterdessen persönliche Erinnerungen an Gespräche mit Tree über Kreativität und künstlerische Freiheit. Der Musiker habe ihn nachhaltig geprägt und inspiriert, schrieb er.

Oliver Tree kam am Sonntag bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro ums Leben. Insgesamt starben sechs Menschen. Der US-Musiker befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Tour und hatte erst wenige Tage zuvor in São Paulo auf der Bühne gestanden. Für Juli war der Auftakt seiner Europa-Tournee geplant.

Konzert am 9. Juli in Wien war geplant
Am 9. Juli wäre der 32-Jährige auch in der Arena Wien aufgetreten. Ein Open-Air-Konzert stand auf seinem Plan. Ebenfalls an Bord waren nach Polizeiangaben ein brasilianischer Musikproduzent sowie ein Video-Regisseur und ein bekannter YouTuber aus Argentinien.

Mit seinem einzigartigen Stil, Millionen von Fans weltweit und Hits wie „Life Goes On“ oder „Miss You“ zählte Oliver Tree zu den ungewöhnlichsten und erfolgreichsten Pop-Künstlern seiner Generation. Sein plötzlicher Tod löste weltweit Bestürzung aus

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