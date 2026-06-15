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Coup bei Austrian Open

Knalleffekt! Olympiasieger kommt nach Eisenstadt

Sport-Mix
15.06.2026 11:55
Ein Doppel-Olympiasieger läuft am 1. Juli in Eisenstadt.
Ein Doppel-Olympiasieger läuft am 1. Juli in Eisenstadt.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Dem Veranstalter des Leichtathletik Austrian Open gelang laut „Krone“-Infos eine echte Sensation. Denn es kommt ein Doppel-Olympiasieger nach Eisenstadt!

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Ein echter Coup für die burgenländische Landeshauptstadt. Die Veranstalter des Raiffeisen Austrian Open (am 1. Juli) holen für das Event in Eisenstadt gleich einen Doppel-Olympiasieger! Die „Krone“ konnte beim Aufbau der Videos für die Pressekonferenz erspähen, dass auch kein Geringerer als Marcell Jacobs einen Zuspieler hat. 

Erster Europäer seit 1992
Der 31-jährige Italiener ist in der Leichtathletik mehr als eine große Nummer. Er holte zweifaches Olympia-Gold in Tokio 2021: einmal über die 100 Meter – und war damit der erste Europäer seit 1992, der in der Königsdisziplin gewinnen konnte. Zudem triumphierte er mit der Staffel über die 4x100 Meter. Im Gesamtpaket ist Jacobs der wohl dickste Fisch, den man in den letzten Jahren bislang verpflichten konnte. Weitere Top-Athleten, die an den Start gehen, werden bei der offiziellen PK verlautbart. Infos dazu folgen!

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