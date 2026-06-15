Knalleffekt! Olympiasieger kommt nach Eisenstadt

Erster Europäer seit 1992

Der 31-jährige Italiener ist in der Leichtathletik mehr als eine große Nummer. Er holte zweifaches Olympia-Gold in Tokio 2021: einmal über die 100 Meter – und war damit der erste Europäer seit 1992, der in der Königsdisziplin gewinnen konnte. Zudem triumphierte er mit der Staffel über die 4x100 Meter. Im Gesamtpaket ist Jacobs der wohl dickste Fisch, den man in den letzten Jahren bislang verpflichten konnte. Weitere Top-Athleten, die an den Start gehen, werden bei der offiziellen PK verlautbart. Infos dazu folgen!