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Frage des Tages

WM-Auftakt: Schaffen wir den Sieg gegen Jordanien?

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15.06.2026 11:18
Das ÖFB-Nationalteam misst sich am Mittwoch mit Jordanien.
Das ÖFB-Nationalteam misst sich am Mittwoch mit Jordanien.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Community

Mit dem Duell gegen Jordanien startet Österreich nach 28 Jahren wieder auf der großen WM-Bühne. Das ÖFB-Team will in Gruppe J gleich ein Ausrufezeichen setzen und die Basis für den Einzug ins Achtelfinale legen. Unsere Frage des Tages vom 15.06.2026 lautet daher: „WM-Auftakt: Schaffen wir den Sieg gegen Jordanien?“

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Wie weit kann Österreich bei der WM 2026 kommen, wenn der Auftakt gegen Jordanien gelingt – ist das Achtelfinale Pflicht oder sogar mehr möglich? Welche Startelf würden Sie für das erste WM-Spiel aufstellen und auf welche Spieler kommt es gegen Jordanien besonders an? Kann Österreich unter Ralf Rangnick seinen intensiven Pressingstil auch gegen einen tief stehenden Gegner wie Jordanien erfolgreich durchziehen?

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