WM-Auftakt: Schaffen wir den Sieg gegen Jordanien?

Wie weit kann Österreich bei der WM 2026 kommen, wenn der Auftakt gegen Jordanien gelingt – ist das Achtelfinale Pflicht oder sogar mehr möglich? Welche Startelf würden Sie für das erste WM-Spiel aufstellen und auf welche Spieler kommt es gegen Jordanien besonders an? Kann Österreich unter Ralf Rangnick seinen intensiven Pressingstil auch gegen einen tief stehenden Gegner wie Jordanien erfolgreich durchziehen?