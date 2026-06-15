„Aussprache“ endete blutig: Zehn Syrer vor Gericht

Messer von hinten in den Brustkorb gerammt

Dort eskalierte die Situation innerhalb weniger Augenblicke. Der eigentliche Gegner blieb zwar unverletzt, doch drei seiner Begleiter wurden mit Messern attackiert. Besonders erschütternd: Unter den Opfern befand sich auch dessen erst 14-jähriger Bruder. Dieser wurde laut Staatsanwaltschaft auf besonders grausame Weise angegriffen. Ein 15-jähriger Verdächtiger – er ist der jüngste auf der Anklagebank – soll ihm von hinten ein Messer in den Brustkorb gerammt haben. Anschließend soll er noch einen weiteren Stich ins Gesäß des Burschen gesetzt haben.