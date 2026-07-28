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Royals überrascht

Buckingham-Palast birgt rot-weiß-rote Weinrarität

Burgenland
28.07.2026 11:13
Willi Opitz feierte mit neuer Cuvée-Kreation den 13. Geburtstag von Prinz George.
Willi Opitz feierte mit neuer Cuvée-Kreation den 13. Geburtstag von Prinz George.(Bild: Familie Opitz)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Zum Geburtstag von Prinz George wartet Winzer aus Illmitz mit einem besonderen Geschenk für die britische Königsfamilie auf.

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Schon 17 Jahre ist Winzer Willi Opitz eng mit dem britischen Königshaus verbunden. Robert Francis – salopp formuliert der Landeshauptmann der Grafschaft Cornwall – hatte den Burgenländer mit dem heutigen König Charles III. aus dem Haus Windsor zusammengebracht. Der Regent hatte einen Experten gesucht, der ihn bei der Pflege seines Weingartens nahe der Star-Castle-Hotels in Cornwall tatkräftig unterstützt. „Das königliche Gut hat mich gebeten, bei der Produktion und Präsentation der eigenen Ernte mitzuhelfen“, erklärt Opitz.

Willi Opitz in Palast eingeladen
Klares Ziel der Royals: höchste Qualität. Zum näheren Kennenlernen hatte der frühere Prinz Charles den Winzer aus Illmitz bereits in den Buckingham-Palast in London eingeladen, sozusagen ins Wohnzimmer von Charles und Camilla. Sie ist übrigens die Präsidentin von WineGB („Wines Of Great Britain“), dem Verband der britischen Weinbauern, und kennt sich gut aus. Seit dem ungezwungenen Treffen gedeiht das pannonische Know-how auf den königlichen Rebstöcken.

Willi Opitz bedankt sich auf seine Art: Zu jedem Geburtstag von Prinz George, dem ersten Spross von Prinz William und Herzogin Catherine, kreiert er in einem erlauchten Kreis eine Edelcuvée.

„Geburtstagscuvée“ für Prinz George
13 Magnumflaschen dieser vinophilen Raritäten aus Österreich füllen bereits den Weinkeller im Buckingham-Palast. Am 22. Juli war es erneut so weit. Für Prinz George begann als Teenager das 14. Lebensjahr. Aus diesem Anlass traf Willi Opitz im Café Ministerium in Wien profunde Kenner, um aus drei Weinen eine Spezialität zu zaubern. „Die neue Geburtstagscuvée ist voll gelungen“, lobte Kurt Tiroch, Präsident der Austrian British Society. Überreicht wird das Geschenk später.

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