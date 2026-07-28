Buckingham-Palast birgt rot-weiß-rote Weinrarität

Schon 17 Jahre ist Winzer Willi Opitz eng mit dem britischen Königshaus verbunden. Robert Francis – salopp formuliert der Landeshauptmann der Grafschaft Cornwall – hatte den Burgenländer mit dem heutigen König Charles III. aus dem Haus Windsor zusammengebracht. Der Regent hatte einen Experten gesucht, der ihn bei der Pflege seines Weingartens nahe der Star-Castle-Hotels in Cornwall tatkräftig unterstützt. „Das königliche Gut hat mich gebeten, bei der Produktion und Präsentation der eigenen Ernte mitzuhelfen“, erklärt Opitz.