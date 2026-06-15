Europäer wollen jetzt Hormuz-Öffnung sicherstellen

Bei G7-Gipfel sollen Details geklärt werden

Macron kündigte für den G7-Gipfel im französischen Evian ab Montag Gespräche über eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormuz an. „Ziel wird es sein, die Folgen dieses Abkommens zu beleuchten, die Unterstützung für den Libanon, die dauerhafte Wiedereröffnung der Straße von Hormuz und selbstverständlich den Abschluss eines Abkommens über das Atom- und das Raketenprogramm im Iran“, sagte Macron am Sonntagabend in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft.