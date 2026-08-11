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J.Lo bringt Fans im Pin-up-Look ins Schwitzen

Society International
11.08.2026 17:00
Jennifer Lopez feiert den Retro-Look – und ihre Fans feiern ihre Hammer-Kurven!
Jennifer Lopez feiert den Retro-Look – und ihre Fans feiern ihre Hammer-Kurven!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/jlo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Als ob es nicht schon heiß genug wäre! Jennifer Lopez bringt ihre Fans mit ihrem neuesten Instagram-Posting aktuell ordentlich ins Schwitzen. In einer Bildergalerie präsentiert die 57-Jährige nämlich in einem Retro-Bikini ihre Mega-Kurven!

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Eine Prise Nostalgie und jede Menge Sex-Appeal gibt es aktuell auf Jennifer Lopez‘ Instagram-Profil. Die Sängerin sorgte nämlich mit einer neuen, ziemlich freizügigen Bildergalerie bei ihren Fans für ordentlich Herzrasen.

Retro-Look sorgt für Aufsehen
In einem weißen Zweiteiler im Retro-Stil posierte La Lopez vor der Kamera, garnierte den aufregenden Look mit einem Spitzen-Kopftuch, Sonnenbrillen, Polka-Dot-High-Heels und einer kleinen Luxushandtasche.

Klicken Sie sich hier durch die aufsehenerregende Bildergalerie von Jennifer Lopez:

„Die Zeit des Löwen geht weiter“, schrieb die Sängerin und Schauspielerin zu den Schnappschüssen und bezog sich dabei auf ihr Sternkreiszeichen. Lopez feierte am 24. Juli Geburtstag.

Mit Kids auf „Roadtrip“ durch Italien
Wo die sexy Aufnahmen entstanden sind, das verriet die Diva allerdings nicht. Womöglich in Italien? Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte J.Lo nämlich eine Fotogalerie, die sie gemeinsam mit ihren Kindern in unserem Nachbarland zeigt.

Gemeinsam mit ihren Kindern bereiste Jennifer Lopez kürzlich Italien, wie diese Bilder zeigen:

Sie mache mit Max und Oskar einen „Roadtrip“, bevor diese aufs College gehen. Unter anderem besuchten die drei Rom, Siena, Venedig und Mailand, wie die Bilder zeigen.

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Kolleginnen posten „feurige“ Kommentare
Für die aktuellen Aufnahmen konnte Lopez jedenfalls jede Menge Komplimente einheimsen. So schickten ihre Schauspiel-Kolleginnen Jessica Alba und Jenna Dewan etwa Flammen-Emojis, und die Fans jubelten „Wundervoller Engel“, „Wow“ oder „Jenn ist so heiß wie das Feuer“.

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