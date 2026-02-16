Verlobung beim großen Konzert-Finale in Berlin

Letzte Zugabe aus dem Studio

Dass Michelle ihre musikalische Karriere hinter sich lässt, ist für Österreich-Fans besonders bittersüß: Die Sängerin war am Freitag der Vorwoche noch in der Wiener Stadthalle als Teil ihrer Abschiedstour „Zum letzten Mal“ zu sehen. Und es war wohl wirklich das letzte mal, denn ein Comeback schloss die Sängerin zuletzt klar aus.