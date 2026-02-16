Vorteilswelt
Michelle und ihr Eric

Verlobung beim großen Konzert-Finale in Berlin

Society International
16.02.2026 11:55
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Am Sonntag, den 15. Februar gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer Karriere. In der ausverkauften Berliner Uber Arena wurde nicht nur ein tränenreicher Abschied von der Bühne gefeiert, sondern auch eine erneute Verlobung mit Sänger Eric Philippi. Er soll nun der Richtigte sein.

0 Kommentare

Das war ein würdiges Finale für die Karriere von Schlagersängerin Michelle. Ihr großes Tour-Finale am Sonntag wurde aber nicht nur zum emotionalen Musik-Schlusspunkt, sondern auch zum ganz privaten Liebes-Highlight. Ausgerechnet an ihrem 54. Geburtstag erneuerte ihr Partner Eric Philippi (29) auf der Bühne den Heiratsantrag. 

„Von tiefstem Herzen“
In einem Video, das unter anderem die „Bild“ teilte, ist zu sehen, wie Philippi vor Michelle niederkniet und seinen Antrag mit großen Worten krönt. Nach zwei Jahren Verlobung wolle er sein Versprechen „von tiefstem Herzen“ erneuern – und sie auch im „neuen Kapitel“ begleiten, bevor er sie erneut fragt, ob sie ihn heiraten möchte. 

Michelle reagierte erst leise mit einem vorsichtigen „Ja“ und legte dann nach: „Ich liebe dich über alles!“ Der Saal tobte, das Paar fiel sich in die Arme, Küsse inklusive – mehr Bühnen-Romantik geht kaum. Auch Famile konnte dem Moment live miterleben, denn Michelles drei Töchter sowie Erics Eltern waren dabei. 

Michelle und Freund Eric Philippi erneuerten live vor Publikum ihre Verlobung.
Michelle und Freund Eric Philippi erneuerten live vor Publikum ihre Verlobung.(Bild: APA-Images / Action Press / Keuenhof, Rainer)

Liebes-Historie
1995 heiratete Michelle den Musiker Albert Oberloher. Aus dieser Ehe ging die gemeinsame Tochter Céline hervor. Vier Jahre später folgte jedoch die Scheidung und daraufhin von 1999 bis 2001 eine Beziehung mit Schlagerstar Matthias Reim, mit dem sie die gemeinsame Tochter Marie hat. Die beiden verbindet auch heute noch eine enge Freundschaft und sie teilen sich nicht nur musikalische Erfolge („Du Idiot“), sondern auch das Sorgerecht.

Mit Nachrichtensprecher Jens Riewa hatte die deutsche Song-Contest-Teilnehmerin ein kurzes Techtelmechtel, ebenso wie mit dem Wiener LIedermacher und Musikproduzent Patricio Buenne. Darauf folgte die Ehe (2007 bis 2010) mit Manager Josef Shitawey. 2008 kam die gemeinsame Tochter Mia-Carolin zur Welt, zwei Jahre später folgte jedoch auch hier die Trennung. Im Sommer 2018 war sie für wenige Monate mit „Feuerherz“-Mitglied Karsten Walter liiert.

Letzte Zugabe aus dem Studio
Dass Michelle ihre musikalische Karriere hinter sich lässt, ist für Österreich-Fans besonders bittersüß: Die Sängerin war am Freitag der Vorwoche noch in der Wiener Stadthalle als Teil ihrer Abschiedstour „Zum letzten Mal“ zu sehen. Und es war wohl wirklich das letzte mal, denn ein Comeback schloss die Sängerin zuletzt klar aus.

Ganz weg ist der „Ich würd´es wieder tun“-Star musikalisch aber (noch) nicht: Im Jänner 2026 erschien eine erweiterte Ausgabe ihres letzten Albums „Flutlicht“ als „Wahnsinnig Edition“ mit neun neuen Songs. 

Society International
16.02.2026 11:55
