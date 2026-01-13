Was Michelle nach dem Karriere-Aus machen will

Noch eine letzte Tournee mit 20 Konzerten: Damit verabschiedet sich Schlagersängerin Michelle jetzt nach mehr als 30 Jahren aus dem Musikgeschäft und stattet dabei am 13. Februar auch der Wiener Stadthalle einen Besuch ab. Wehmütig sei sie aber nicht.
„Ich bin mir mit jeder Sekunde sicherer, dass es der richtige Moment ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben abzuschließen und neue Wege zu gehen“, erklärte Michelle der Deutschen Presse-Agentur.
Am 18. Jänner startet ihre „Zum letzten Mal“-Abschiedstournee in Lingen, die an ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin endet. „In jeder Stadt wird es eine sehr emotionale Reise, weil es in jeder Stadt für die Menschen das letzte Mal ist“, sagte die Sängerin.
Die ausgewählten Songs seien eine „krasse Reise“ durch ihr Leben. „Wir haben eine tolle Mischung von Alt und Neu aus fast 34 Jahren.“
Entscheidung wohlüberlegt
Es werde auf gar keinen Fall ein Comeback geben. „Diese Entscheidung habe ich ja nicht von heute auf morgen getroffen. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat über Jahre.“ Sie wolle nicht mehr so viel reisen, jedes Wochenende unterwegs sein, 100.000 Kilometer im Jahr auf der Autobahn fahren. „Ich will die Zeit, die ich jetzt für mich habe, anders nutzen.“
Auch auf Instagram verkündete Michelle bereits, dass die nächste Tour ihre letzte sein wird:
Am 16. Jänner bringt Michelle ihr letztes Album „Flutlicht“ vom Sommer 2024 als „Wahnsinnig Edition“ mit neun neuen Songs heraus. Es sei ihr persönlichstes Werk, das viele Höhen und Tiefen ihres Lebens widerspiegele. Sie scheue kein Thema und singe auch über ihren Suizidversuch.
Die Schlagersängerin errang obere Plätze in den Charts, war Dauergast in Fernsehshows, füllte Konzerthallen und sammelte Gold und Platin für verkaufte Alben. Mit dem Lied „Wer Liebe lebt“ vertrat sie 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest – und landete auf Platz acht.
In der Liebe glücklich
Sie habe in ihrem Leben auch viele Tiefpunkte erlebt: schwere Kindheit, Privatinsolvenz, Enttäuschungen, Schlaganfall. „Heute weiß ich, dass alles richtig ist, was im Leben passiert. Auch die schlimmen Dinge, die passieren, gehören dazu.“ Sie habe viel daraus gelernt. „Sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin.“
Das wäre auch die Botschaft, die sie ihren Fans gerne mitgeben würde: „Egal, was im Leben passiert, und wenn es sich auch im Moment nicht so anfühlt: Es ist alles richtig und am Ende wird es gut sein.“
In der Liebe sei sie glücklich: Sie ist mit dem 29-jährigen Musiker Eric Philippi verlobt. Das Paar lebt im deutschen Saarland. Ob sie und Philippi heiraten wollen? „Es ist noch nichts geplant, aber wir haben das vor.“
Was kommt danach?
Sie wolle sich dem Thema Spiritualität widmen. „Ich spüre, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich noch mehr mit Menschen zu beschäftigen, die in ihrem Leben an einem Punkt stehen und nicht verstehen, warum alles so ist, wie es ist“, sagte die Sängerin, die eigentlich Tanja Hewer heißt. Bisher habe sie über die Musik ihren Fans Botschaften „geschenkt“, die ihnen das Leben vielleicht leichter gemacht hätten.
„Ich bin dankbar, dass ich diesen Start haben durfte. Aber ich weiß, da ist noch mehr. Ja, das reicht mir jetzt einfach nicht mehr“, sagte Michelle. Menschen noch mehr persönlich begleiten: Das wolle sie nun zur Aufgabe machen.
