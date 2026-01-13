Was Michelle nach dem Karriere-Aus machen will

Was kommt danach?

Sie wolle sich dem Thema Spiritualität widmen. „Ich spüre, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich noch mehr mit Menschen zu beschäftigen, die in ihrem Leben an einem Punkt stehen und nicht verstehen, warum alles so ist, wie es ist“, sagte die Sängerin, die eigentlich Tanja Hewer heißt. Bisher habe sie über die Musik ihren Fans Botschaften „geschenkt“, die ihnen das Leben vielleicht leichter gemacht hätten.