Verzockt? Spielsucht als mögliches Bankraub-Motiv

Dass nur wenige Meter neben seiner Wohnung in Ferlach das mögliche Fluchtrad gestohlen worden sein dürfte (die „Krone“ berichtete), war für die Ermittler das oft zitierte Tüpfelchen auf dem I. Denn sie waren dem mutmaßlichen Räuber ohnedies bereits auf der Spur. Aufgrund eines Vorfalls in der Vergangenheit war der 48-Jährige erkennungsdienstlich behandelt worden, wie es im Fachjargon heißt. Sprich: Seine DNA wurde in der Datenbank gespeichert.