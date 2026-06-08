Darum schwänzte Estelle  den Nationalfeiertag

Bildung geht eben auch im schwedischen Königshaus vor – selbst wenn das gesamte Land feiert. Um die Fans aber vollentschädigt in den Feiertag zu schicken, veröffentlichte der Hof schon vorab liebevolle inszenierte Aufnahmen, die noch kurz vor der Abreise der Prinzessin in der idyllischen Umgebung von Schloss Haga entstanden sind.