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Darum schwänzte Estelle  den Nationalfeiertag

Royals
08.06.2026 10:32
(Bild: Photo: Linda Broström/The Royal Court of Sweden)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Schweden im absoluten Ausnahmezustand! Zum großen schwedischen Nationalfeiertag putzte sich das ganze Land heraus, und die Königsfamilie zeigte sich in Stockholm von ihrer glanzvollsten Seite. Doch aufmerksamen Royal-Fans fiel in den feierlichen Reihen sofort auf: Ein ganz wichtiges, sonst so strahlendes Gesicht fehlte beim großen Schaulaufen. 

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Kronprinzessin Victorias älteste Tochter, Prinzessin Estelle, war nirgends zu sehen. Doch ein Grund zur Sorge war das nicht.

Schule geht vor für die Kronprinzessin in spe
Die 14-jährige Estelle schwänzte die royalen Pflichten laut Hofmitteilung für ihre Ausbildung. Die fleißige Jung-Royal befindet sich aktuell auf einer wichtigen Sprachreise im Ausland, die sie gemeinsam mit ihrer Schule absolviert.

Bildung geht eben auch im schwedischen Königshaus vor – selbst wenn das gesamte Land feiert. Um die Fans aber vollentschädigt in den Feiertag zu schicken, veröffentlichte der Hof schon vorab liebevolle inszenierte Aufnahmen, die noch kurz vor der Abreise der Prinzessin in der idyllischen Umgebung von Schloss Haga entstanden sind.

Idyllische Grüße vorab: Estelle und Oscar beim Kuscheln mit Schafen
Idyllische Grüße vorab: Estelle und Oscar beim Kuscheln mit Schafen(Bild: Photo: Linda Broström/The Royal Court of Sweden)

Zusammen mit ihrem kleinen Bruder, Prinz Oscar, posierte Estelle inmitten einer flauschigen Schafsherde auf einer saftig grünen Wiese mit weißen Blumen.

Während Estelle in der traditionellen blau-gelben Nationaltracht (der „Sverigedräkten“) schon wie eine ganz große zukünftige Königin wirkte, eiferte der zehnjährige Oscar seinem Papa nach und zeigte sich im eleganten, dunklen Anzug. Ein herrlicher Kontrast, der die perfekte Balance zwischen royalem Glamour und bodenständiger Naturnähe einfängt.

Oscar und Estelle beim Fotoshooting für den Nationalfeiertag
Oscar und Estelle beim Fotoshooting für den Nationalfeiertag(Bild: Photo: Linda Broström/The Royal Court of Sweden)

Der süßeste Trost: Prinz Carl Philip und Mini-Prinzessin Ines
Wer Estelle in Stockholm dennoch vermisste, bekam am eigentlichen Feiertag den wohl süßesten Trost des Jahres serviert. Für den sorgte nämlich Prinz Carl Philip, der sich als stolzer Vollblut-Papa präsentierte. Auf dem Arm trug er sein jüngstes Familienglück, die kleine Prinzessin Ines.

Die einzige Tochter des Prinzenpaares feierte erst vor wenigen Monaten ihren ersten Geburtstag und stahl in ihrer eigenen Mini-Nationaltracht einfach allen die Show. Mit einer passenden blauen Schleife im Haar und großen, neugierigen Augen verzauberte sie die Menge im Flug.

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Während Mama Prinzessin Sofia den beiden ganz bewusst die ganz große Bühne für diese magischen Vater-Tochter-Momente überließ, eröffnete Kronprinzessin Victoria an anderer Stelle mit Ehemann Prinz Daniel schwungvoll die Tore des Stockholmer Schlosses, um das schwedische Sommergefühl perfekt zu machen.

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