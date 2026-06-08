Victoria kämpft im TV wegen Silvia mit den Tränen

Große Emotionen im schwedischen Königshaus: Kronprinzessin Victoria hat die Herzen der Menschen am Wochenende tief berührt. In einer neuen TV-Dokumentation über das Königspaar sprach die Thronfolgerin so offen wie selten zuvor über ihre Mutter Königin Silvia – und konnte ihre Tränen dabei kaum zurückhalten.
Der Anlass könnte kaum größer sein: Am 13. Juni feiern König Carl Gustaf und Königin Silvia ihren 50. Hochzeitstag. Zum goldenen Ehejubiläum blickt die Königsfamilie gemeinsam auf ein halbes Jahrhundert voller Verpflichtungen, Herausforderungen und gemeinsamer Erinnerungen zurück.
Victoria voller Bewunderung für ihre Mutter
In der TV4-Sendung „Das königliche Paar – 50 Jahre zusammen“ spricht Victoria darüber, was die langjährige Ehe ihrer Eltern für die Familie bedeutet. Dabei macht sie deutlich, wie stolz sie auf ihre Mutter und deren Lebensweg ist.
„Es ist ein großes Ereignis. Wir leben seit 50 Jahren als Ehepaar zusammen, mit allem, was dazugehört. Es ist ein sehr schönes Gefühl, die Eltern feiern zu können.“
Doch dann richtet Victoria den Blick auf die außergewöhnliche Rolle, die Silvia seit Jahrzehnten ausfüllt – und die Emotionen holen sie ein.
„Es war bestimmt nicht einfach für sie“
Die Kronprinzessin erinnert daran, wie drastisch sich das Leben ihrer Mutter mit der Hochzeit im Jahr 1976 veränderte. Von einem Tag auf den anderen stand Silvia plötzlich im Mittelpunkt der schwedischen Monarchie und musste sich in einer völlig neuen Rolle zurechtfinden.
„Was mich heute besonders beeindruckt, ist, dass meine Mutter mit der Heirat meines Vaters quasi einen König heiratete. Es gab keine Eingewöhnungszeit; sie wurde am 19. Juni 1976, mit der Hochzeit meines Vaters, quasi über Nacht Königin. Und wie sie das schwedische Volk, die schwedische Kultur und diese Rolle angenommen hat – ich bewundere sie zutiefst. Es war bestimmt nicht einfach für sie.“
Während sie diese Worte ausspricht, ist Victoria die Rührung deutlich anzumerken. Ihre Augen glänzen, ihre Stimme wird ruhiger.
Das vom Königshaus geteilte Foto zeigt Königin Silvia am Abend vor der Hochzeit, als sie noch Silvia Sommerlath war:
Victoria muss sich sammeln
Besonders der Gedanke an die jahrzehntelange Verantwortung ihrer Mutter scheint die Kronprinzessin tief zu bewegen. Immer wieder wird deutlich, wie groß ihr Respekt vor Silvia ist.
Schließlich spricht Victoria darüber, wie ihre Mutter ihr Leben in den Dienst der Krone gestellt hat. Dabei muss sie sich kurz räuspern, bevor sie weiterspricht.
„Aber wie sie das geschafft hat und gleichzeitig die Berufung ihres Vaters zu ihrer eigenen gemacht hat … Ich muss sagen, das berührt mich zutiefst, denn es ist keine leichte Aufgabe, und sie hat sie 50 Jahre lang getragen und hervorragend gemeistert.“
Mit diesen Worten liefert Victoria kurz vor der Goldenen Hochzeit ihrer Eltern eine bewegende Liebeserklärung an Königin Silvia. Für viele Royal-Fans sind die emotionalen Szenen schon jetzt einer der berührendsten Momente rund um das große Jubiläum des schwedischen Königspaares.
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