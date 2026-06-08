Victoria kämpft im TV wegen Silvia mit den Tränen

„Was mich heute besonders beeindruckt, ist, dass meine Mutter mit der Heirat meines Vaters quasi einen König heiratete. Es gab keine Eingewöhnungszeit; sie wurde am 19. Juni 1976, mit der Hochzeit meines Vaters, quasi über Nacht Königin. Und wie sie das schwedische Volk, die schwedische Kultur und diese Rolle angenommen hat – ich bewundere sie zutiefst. Es war bestimmt nicht einfach für sie.“