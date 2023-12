Glock-Witwe Kathrin (43) erbt nun ein Vermögen

Selbst stellte sich Gaston Glock bei seinen Festivitäten in Treffen nie in den Vordergrund. Auch Ehefrau Kathrin war stets nur Gastgeberin, denn die VIPs waren die Gäste, Star-Acts wie Robbie Williams und die Pferde. Die traten im Rahmen eines Turniers, das meist im Einklang mit den Partys dort stattfand, an.