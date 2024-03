Kathrin Glock: Lebenszeichen nach langer Stille

Tausend Gäste in Ferlach

Zuvor fand am Montagnachmittag in Ferlach in Kärnten eine große Gedenkfeier für den verstorbenen Waffenproduzenten statt, wie die „Bild“ berichtet. Doch nicht im kleinen Rahmen: Für die Veranstaltung hatte Kathrin Glock auf dem Firmengelände extra eine riesige Event-Location errichten lassen. Knapp 1000 geladene Gäste nahmen an der Trauerfeier teil.