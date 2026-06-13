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A Stately Chamber Seat

The Expensive Construction Project of “Castle Lord” Walter Ruck

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13.06.2026 05:58
Hernstein Castle has been owned by the Chamber since 1963. A kitchen is to be “modernized” at a ...
Hernstein Castle has been owned by the Chamber since 1963. A kitchen is to be “modernized” at a cost of 2.1 million euros.(Bild: Krone KREATIV/APA/Alexander Tuma, APA/Johann Schwarz)
Porträt von Rainer Fleckl
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Rainer Fleckl und Peter Stadlmüller

Explosive details about Hernstein Castle, the heavily debt-ridden estate of the Vienna Chamber of Commerce: President Walter Ruck has treated himself to an office in a historic gatehouse that was renovated at a cost of hundreds of thousands of euros. Now there are issues with the rent—and controversy over a 2.1-million-euro kitchen.

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110 square meters of office space in a former Habsburg hunting lodge: Walter Ruck, President of the Vienna Chamber of Commerce (WKW), resides in Hernstein, south of Vienna, in a manner particularly befitting his status. In a former gatehouse on the grounds of Hernstein Castle, which is used as a seminar and event center, the Chamber boss has set up his own empire—just a few kilometers from his private residence. The office is more reminiscent of a gentlemen’s club than the modern workplace of an advocate for Viennese entrepreneurs.

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