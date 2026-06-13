The Expensive Construction Project of “Castle Lord” Walter Ruck

110 square meters of office space in a former Habsburg hunting lodge: Walter Ruck, President of the Vienna Chamber of Commerce (WKW), resides in Hernstein, south of Vienna, in a manner particularly befitting his status. In a former gatehouse on the grounds of Hernstein Castle, which is used as a seminar and event center, the Chamber boss has set up his own empire—just a few kilometers from his private residence. The office is more reminiscent of a gentlemen’s club than the modern workplace of an advocate for Viennese entrepreneurs.