„Seppuku“ als radikale Selbstentblößung

Fraglos verkörpert dieses Gastspiel eine andere Qualität als das Festwochen-notorische Diskurs- und Provokationspalaver, das sofort abduckt, wenn sich die Ereignisse ins Riskante, Ernsthafte wenden. Tatsächlich ist die spanische Performerin und Autorin Angelica Liddell das Gegenteil dieser unredlichen Krawallmaschine. Im Grunde ist ihr Theater das im besten Sinn konservativste, das sich vorstellen lässt, denn es leistet, was zuletzt leider aus der Mode geraten ist: Statt zu politisieren und zu dozieren liefern sich die Darsteller mit radikaler Selbstentäußerung, Selbstentblößung, sogar Selbstverletzung ihrem Beruf aus.