Mit 169 km/h durch Schwerpunktkontrolle gerast

Bei Schwerpunktkontrollen nach einer Tuning-Veranstaltung wurden hunderte Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden mehrere Kennzeichen abgenommen und zahlreiche Anzeigen erstattet. Den Vogel schoss aber ein Biker ab: Er war mit 169 km/h ins Radar gebraust – 100 wären erlaubt. Auch ein Auto-Auspuff war viel zu laut.
Illegales Fahrzeugtuning, Lärmentwicklung und Geschwindigkeitsüberschreitungen – zahlreiche Anzeigen ergaben sich aus einer großangelegten Schwerpunktaktion im Bezirk Rohrbach.
Am Freitag von 14 Uhr bis 2 Uhr und am Samstag von 8 Uhr bis 17 Uhr wurden im Rahmen einer Schwerpunktaktion insgesamt 233 Fahrzeuge kontrolliert, davon 51 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen.
Ein Auto viel zu laut
Bei 16 Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, woraufhin die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen wurden. Bei den Lärmmessungen wurde bei einem Fahrzeug mit manipulierter Abgasanlage statt der genehmigten 77 Dezibel ein Wert von 119 Dezibel gemessen. Insgesamt wurden 87 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet. Von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach wurden Strafbescheide in der Gesamthöhe von 8760 Euro ausgestellt.
Biker mit 169 km/h geblitzt
Für geringfügige Übertretungen hoben die Polizisten Organstrafverfügungen ein. Außerdem hielten die Beamten einen Lenker ohne gültige Lenkberechtigung an. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Zudem wurde bei 3.403 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 94 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Der höchste Wert wurde bei einem Motorradlenker gemessen: Dieser lag bei 169 km/h statt der erlaubten 100 km/h. Der Motorradlenker konnte unmittelbar nach der Messung durch eine Streife angehalten werden, ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.
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