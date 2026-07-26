Mit 169 km/h durch Schwerpunktkontrolle gerast

Biker mit 169 km/h geblitzt

Für geringfügige Übertretungen hoben die Polizisten Organstrafverfügungen ein. Außerdem hielten die Beamten einen Lenker ohne gültige Lenkberechtigung an. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Zudem wurde bei 3.403 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 94 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Der höchste Wert wurde bei einem Motorradlenker gemessen: Dieser lag bei 169 km/h statt der erlaubten 100 km/h. Der Motorradlenker konnte unmittelbar nach der Messung durch eine Streife angehalten werden, ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.