Bauer vor Gericht: Auch „Elsa“ starb als arme Sau

Die Serie an Tierquäler-Prozessen in Kärnten reißt nicht ab: Auf einen Bauern, dessen Kühe verhungerten, folgt nun ein landwirtschaftlicher Meister, dessen viele Schweine auf dem alten Hof ebenfalls gelitten haben – zwei Tiere mussten notgetötet werden. Reue kennt auch dieser Angeklagte nicht.
Vor dem Richter sitzt ein Profi. Denn der Landwirt aus Oberkärnten hat eine Meister-Ausbildung von einer landwirtschaftlichen Fachschule und viel Erfahrung.
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