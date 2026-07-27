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Biosphärenpark Nockberge: Erlebnisse und Bildung

Kärnten
27.07.2026 17:00
In den Nockbergen geht es nicht nur um den Naturgenuss, sondern auch um die Bildung.
In den Nockbergen geht es nicht nur um den Naturgenuss, sondern auch um die Bildung.(Bild: Felix Justich)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Von Naturschutz über Forschung bis zur Bildung – das alles bietet der Biosphärenpark Nockberge. So werden jährliche Tausende Menschen erreicht, besonders mit Schulen gibt es eine enge Zusammenarbeit.

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Stolz zieht die zuständige Landesrätin, Marika Lagger-Pöllinger, eine „starke Bilanz für den Schutz der Natur, Umweltbildung und regionale Kooperation“ mit Blick auf den aktuellen Tätigkeitsbericht des Biosphärenparks Nockberge – mehr als 7600 Menschen haben im Vorjahr die Bildungs- und Erlebnisangebote in Anspruch genommen. „Der Biosphärenpark Nockberge verbindet den Schutz unserer einzigartigen Landschaft mit Wissensvermittlung, Forschung und nachhaltiger Regionalentwicklung“, so die Landesrätin. Das gelingt auch dank einer engen Zusammenarbeit mit den Schulen.

Zitat Icon

Allein im vergangenen Jahr konnten mit Bildungs- und Erlebnisangeboten mehr als 7.600 Menschen erreicht werden.

Marika Lagger-Pöllinger, SP-Landesrätin

Verstärkte Kooperation mit Schulen und Forschung 
Neben eigenen Projektwochen und Wandertagen wurden Workshops, Seminare und Webinare durchgeführt – mittlerweile gibt es 17 Biosphären-Schulen, bei zwei Schul-Kooperationen wird der Unterricht „direkt mit der Lebenswelt des Biosphärenparks“ verbunden.

Zusätzlich bestehen enge Verbindungen zur Forschung: 40 Experten konnten beim Tag der Artenvielfalt auf einer Fläche von 80 Hektar im Raum Bad Kleinkirchheim 639 verschiedene Tier- und Pflanzenarten nachweisen. Und Studierende der Uni Klagenfurt und der Pädagogischen Hochschule Kärnten verfassten im Vorjahr drei Bachelorarbeiten im Rahmen von „Science_Link Nockberge“, sieben weitere sind in Arbeit.

Weiters werden Maßnahmen für umweltfreundliche Mobilität und nachhaltigen Tourismus gesetzt. Das alles mit einem Budget von rund 1,2 Millionen Euro. „Der Biosphärenpark schafft Bewusstsein, vermittelt Wissen und verbindet den Schutz unserer Lebensräume mit einer nachhaltigen Entwicklung der Region“, betont Lagger-Pöllinger.

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