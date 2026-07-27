Biosphärenpark Nockberge: Erlebnisse und Bildung

Stolz zieht die zuständige Landesrätin, Marika Lagger-Pöllinger, eine „starke Bilanz für den Schutz der Natur, Umweltbildung und regionale Kooperation“ mit Blick auf den aktuellen Tätigkeitsbericht des Biosphärenparks Nockberge – mehr als 7600 Menschen haben im Vorjahr die Bildungs- und Erlebnisangebote in Anspruch genommen. „Der Biosphärenpark Nockberge verbindet den Schutz unserer einzigartigen Landschaft mit Wissensvermittlung, Forschung und nachhaltiger Regionalentwicklung“, so die Landesrätin. Das gelingt auch dank einer engen Zusammenarbeit mit den Schulen.