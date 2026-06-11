Schweiz entscheidet über Einwohnerobergrenze

„Dichtestress, Menschen überfordert“

„Wir sind nicht gegen Einwanderung, sie muss jedoch maßvoll und kontrolliert sein, damit wir die richtigen Menschen ins Land holen“, sagte SVP-Abgeordneter Thomas Matter. Migrationsexperte Patrick Leisibach sieht als Hauptgrund für die Zustimmung den „Dichtestress“: „Die Menschen empfinden das Wachstum als zu schnell und die Infrastruktur als überfordert. Straßen, Züge und der Wohnungsmarkt stehen unter Druck.“