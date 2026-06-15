Torwart patzt bei der WM: „Den muss er halten!“

Der Liverpool-Star drehte auf der linken Seite auf, zog in die Mitte, ließ seinen Gegenspieler alt aussehen und zog ab. Eigentlich kein scharfer und sonderlich platzierter Schuss – doch Goalie Abdelmouhib Chamakh, der schon beim ersten Gegentreffer nicht wirklich gut ausgesehen hatte, konnte den Ball nicht parieren. Das runde Leder rutschte unglücklich durch seine Hände und landete im Netz. Ein herber Rückschlag für die Tunesier!