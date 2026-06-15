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Folgenschwerer Fehler

Torwart patzt bei der WM: „Den muss er halten!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 04:46
Abdelmouhib Chamakh (Mitte) sah beim zweiten Gegentreffer nicht gut aus.
Abdelmouhib Chamakh (Mitte) sah beim zweiten Gegentreffer nicht gut aus.(Bild: AP/Moises Castillo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ist das bitter! Ausgerechnet im WM-Auftaktspiel gegen Schweden leistete sich Tunesien-Torwart Abdelmouhib Chamakh am Sonntag einen folgenschweren Patzer.

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Konter in der 30. Minute: Die Schweden, die bereits in Minute sieben in Führung gegangen waren, schalteten schnell um. Nach einem langen Ball auf Viktor Gyökeres leitete dieser den Ball weiter auf seinen kongenialen Sturm-Partner Alexander Isak.

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Der Liverpool-Star drehte auf der linken Seite auf, zog in die Mitte, ließ seinen Gegenspieler alt aussehen und zog ab. Eigentlich kein scharfer und sonderlich platzierter Schuss – doch Goalie Abdelmouhib Chamakh, der schon beim ersten Gegentreffer nicht wirklich gut ausgesehen hatte, konnte den Ball nicht parieren. Das runde Leder rutschte unglücklich durch seine Hände und landete im Netz. Ein herber Rückschlag für die Tunesier!

Alexander Isak jubelt.
Alexander Isak jubelt.(Bild: AFP/JULIO CESAR AGUILAR)

„Geht auf seine Kappe“
„Den muss er definitiv halten“, fand ORF-Experte Michael Liendl deutliche Worte. Und Kommentator Daniel Warmuth brachte es auf den Punkt: „Das Tor geht auf seine Kappe!“

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