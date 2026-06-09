Trump verspricht baldigen Iran-Deal – zum 37. Mal

„Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird“, erklärte Trump am Dienstag. Er halte den Abschluss der Verhandlungen in den kommenden „zwei oder drei Tage“ für möglich. So oder ähnlich hat das Staatsoberhaupt in den vergangenen Monaten oft geklungen. Der US-Sender CNN hat nachgezählt: Seit Kriegsbeginn am 28. Februar hat bereits 37-Mal angekündigt, dass ein Abkommen mit dem Regime in Teheran in greifbarer Nähe ist – in sozialen Medien, bei öffentlichen Auftritten oder Interviews.