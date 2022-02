Blaues Auge nach „Hypo“-Milliardenskandal

Wir schreiben das Jahr 2016. Die einstige Kärntner Landeshypothekenbank ist nach Fehlspekulationen in Osteuropa, Bilanzcrash und Notverstaatlichung eine Bad Bank – und Kärnten aufgrund von horrenden Haftungen mittendrin im Finanzdebakel. Die Hypo-Investoren pochen auf die Verantwortung Kärntens, als Deckungsgeber für Anleihen im Wert von rund elf Milliarden Euro gerade zu stehen. Der Bund, der die Bank 2009 übernommen hatte, nimmt das Land in die Pflicht, sich an einer Lösung zu beteiligen. Es gibt alle möglichen Überlegungen, aus der Pleitefalle zu entkommen – letztlich macht man den Gläubigern ein erstes Rückkaufangebot über drei Viertel ihrer Investments. Die Gläubiger – von Versicherungen bis zu internationalen Finanztycoons – schließen sich in einem „Lock-up“ zusammen und lehnen ab. Finanzminister Hans-Jörg Schelling beruhigt, dass eine Pleite Kärntens ausgeschlossen sei.