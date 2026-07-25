Königlicher Glanz für die Stadtrichter in Graz

Mit der kurzen Anreise sollen viel mehr Steirer kommen

„Schon in den letzten Jahren kamen viele Steirer zum Altstadtzauber, mit der kurzen Anreise von rund 45 Minuten sollen es heuer noch mehr sein“, sagt Schaunig. Vom 6. bis 8. August findet das traditionelle Fest in Klagenfurt statt. Die Besonderheit daran: Es hat für jeden etwas zu bieten, egal ob Groß oder Klein. Der Altstadtzauber bietet auf sechs unterschiedlichen Bühnen Konzerte aller Art, von Jazz über Soul bis hin zu Funk oder internationaler Folkloremusik. Für eine breite kulinarische Auswahl ist ebenfalls gesorgt. Außerdem gibt es ein vielfältiges Kleinkunstprogramm, das viele künstlerische Höhepunkte bereithält. Es umfasst unter anderem Akrobatik, Zauberei, Jonglage und Comedy.