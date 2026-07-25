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Altstadtzauber lockt

Königlicher Glanz für die Stadtrichter in Graz

Kärnten
25.07.2026 18:00
Wie Queen Elisabeth 1969 durften auch die Altstadtrichter auf den Balkon des Grazer Rathauses.
Wie Queen Elisabeth 1969 durften auch die Altstadtrichter auf den Balkon des Grazer Rathauses.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Kärnten und die Steiermark wachsen mit der Koralmbahn fest zusammen. Das nutzten am Samstag auch die „Stadtrichter zu Clagenfurth“ aus, um in Graz Werbung für ihren Altstadtzauber in Klagenfurt (6. bis 8. August) zu machen. Im Rathaus gab es sogar königlichen Glanz für die Stadtrichter.

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Eine der größten und bekanntesten Veranstaltungen steht in Klagenfurt vor der Tür und diesmal haben es sich die Stadtrichter zu Clagenfurth nicht nehmen lassen, dafür die Werbetrommel höchstpersönlich auch in Graz zu rühren. In aller Früh ging es los, „wir haben am Grazer Hauptbahnhof viele Steirer gesehen, die mit Badesachen nach Klagenfurt aufbrachen“, erzählt Stadtrichter Hans Schaunig.

Auch Bürgermeister Christian Scheider begleitete die Stadtrichter nach Graz.
Auch Bürgermeister Christian Scheider begleitete die Stadtrichter nach Graz.(Bild: Handler Wolfgang)
In der Innenstadt wurde aufgespielt.
In der Innenstadt wurde aufgespielt.(Bild: Handler Wolfgang)
Frühmorgens reisten Hans Schaunig, Raimund Platz und Co. mit der Koralmbahn nach Graz.
Frühmorgens reisten Hans Schaunig, Raimund Platz und Co. mit der Koralmbahn nach Graz.(Bild: Handler Wolfgang)

Mit Broschüren, Flyern, Live-Musik und Kleinkünstlern fuhren die Kärntner dann in die Innenstadt, postierten sich vor dem Grazer Rathaus und zogen die Aufmerksamkeit in gewohnt sympathischer Manier auf sich. Zahlreiche Menschen blieben stehen, machten Fotos und zeigten sich sichtlich interessiert.

Auch Bürgermeister Christian Scheider war mit, die Grazer Stadtchefin Elke Kahr musste sich entschuldigen lassen. „Wir durften wie einst Queen Elisabeth sogar vom Balkon aus den Grazern zuwinken“, schmunzelt Schaunig. Auch Stelzengeher begleiteteten die Stadtrichter, die sich in der Herrengasse unter die Leute mischten.

Die Stadtrichter zu Clagenfurth bezauberten Graz.
Die Stadtrichter zu Clagenfurth bezauberten Graz.(Bild: Handler Wolfgang)

„30 Jahre Altstadtzauber gehören ordentlich gefeiert. Die Stadtrichter und ich haben dieses besondere Jubiläum gemeinsam zum Anlass genommen, um auch unsere Freunde aus Graz persönlich dazu einzuladen“, sagt Christian Scheider. „Wir haben uns das  Rathaus angesehen, es war ein entspannter Tag.“

Mit der kurzen Anreise sollen viel mehr Steirer kommen
„Schon in den letzten Jahren kamen viele Steirer zum Altstadtzauber, mit der kurzen Anreise von rund 45 Minuten sollen es heuer noch mehr sein“, sagt Schaunig. Vom 6. bis 8. August findet das traditionelle Fest in Klagenfurt statt. Die Besonderheit daran: Es hat für jeden etwas zu bieten, egal ob Groß oder Klein. Der Altstadtzauber bietet auf sechs unterschiedlichen Bühnen Konzerte aller Art, von Jazz über Soul bis hin zu Funk oder internationaler Folkloremusik. Für eine breite kulinarische Auswahl ist ebenfalls gesorgt. Außerdem gibt es ein vielfältiges Kleinkunstprogramm, das viele künstlerische Höhepunkte bereithält. Es umfasst unter anderem Akrobatik, Zauberei, Jonglage und Comedy.

Die Stadtrichter machten Werbung für ihr Altstadtfest.
Die Stadtrichter machten Werbung für ihr Altstadtfest.(Bild: Handler Wolfgang)
Auch eine Führung durch das Grazer Rathaus gab es.
Auch eine Führung durch das Grazer Rathaus gab es.(Bild: Handler Wolfgang)
Der Altstadtzauber ist auch für Kinder da.
Der Altstadtzauber ist auch für Kinder da.(Bild: Handler Wolfgang)

Zudem ist einer der beliebtesten Flohmärkte untrennbar mit dem Altstadtzauber verbunden. Jedes Jahr wird der Altstadtzauber-Flohmarkt von tausenden Gästen besucht. Rund um den Domplatz gibt es etliche Möglichkeiten sowohl zum Schmökern und Kaufen als auch zum Verkaufen. Die Reinerträge aus dem Flohmarkt gehen direkt als Spenden an in Not geratene Bürger, mit Fokus auf Kinder und Familien.

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