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Der Wörthersee feiert die legendäre „Fête Blanche“

Kärnten
25.07.2026 16:00
Die weißen Feste in Kärnten sind super besucht.
Die weißen Feste in Kärnten sind super besucht.(Bild: Fete Blanche)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Am Freitag startete die legendäre „Fête Blanche“ am Wörthersee und verwandelte die gesamte Region in ein Meer aus Weiß. Rund um den See herrschte eine außergewöhnliche Stimmung – tausende Gäste feierten in eleganter weißer Kleidung. Heuer dauert das weiße Fest drei Tage, auch heute ist viel los.

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Die Fête Blanche machte den Wörthersee berühmt, auch heuer ist es ein fantastisches weißen Fest. Rund um den See feierten tausende Besucher in eleganter weißer Kleidung mit und sorgten für ein einzigartiges Sommererlebnis.

Der Wörthersee wurde für die Fête Blanche berühmt.
Der Wörthersee wurde für die Fête Blanche berühmt.(Bild: Fete Blanche)
In Velden waren tausende Besucher.
In Velden waren tausende Besucher.(Bild: Fete Blanche)
In Saag gab es ein exklusives Dinner.
In Saag gab es ein exklusives Dinner.(Bild: Fete Blanche)

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das exklusive Dinner im Strandbad Saag. In stilvoller Atmosphäre trafen sich Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und der Partyszene, bevor die Feierlichkeiten später in die legendäre Diskothek Fabrik verlegt wurden. Dort sorgte ein besonderer Act für Stimmung: DJ Jaden Bojsen brachte die Tanzfläche zum Beben. Die Fabrik öffnet nur an wenigen Tagen im Jahr ihre Türen – umso größer war die Vorfreude auf diese besondere Nacht. Dieses zentrale Event in der Fabrik war der Höhepunkt der diesjährigen weiße Nacht.

Ganz in Weiß
Das Motto war klar: Strictly White – ausschließlich Weiß. Die Besucher hielten sich beeindruckend an den Dresscode und verwandelten den Wörthersee in eine elegante weiße Kulisse. Ganz nach dem berühmten Lied „Ganz in Weiß“ von Udo Jürgens wurde die Farbe Weiß zum Symbol des Abends.

Auch in Velden war die Begeisterung überall spürbar. „Vor dem  Casino Velden war alles gedrängt voll“, berichtete Renate Wrann. Der gesamte Seecorso präsentierte sich in einem außergewöhnlichen Bild: Menschen in weißen Outfits flanierten durch den Ort, Musik erklang aus den verschiedenen Locations und die Stimmung war bis spät in die Nacht ausgelassen.

Kaviar-Frühstück auf der Dachterrasse
„Der ganze Seecorso war weiß gefärbt. Tänzerinnen zogen durch den Ort, überall spielte Musik – es war einfach unglaublich viel los“, erzählte Wrann. Nach der langen Partynacht ging es am Samstag direkt weiter: Im Europa-Hotel wurde der Hangover-Brunch veranstaltet, gefolgt vom großen „Après Swim“ für die Feiergäste.

Die Nacht in Weiß.
Die Nacht in Weiß.(Bild: Fete Blanche)
Auch die Champagner-Gläser sind weiß.
Auch die Champagner-Gläser sind weiß.(Bild: Fete Blanche)
Weiße Luftballons flogen zum Himmel.
Weiße Luftballons flogen zum Himmel.(Bild: Fete Blanche)

Heuer dauert die Fête Blanche gleich drei Tage und bietet zahlreiche Veranstaltungen rund um den Wörthersee. In der Rooftop-Bar auf der Dachterrasse sorgt heute ein Jazz-Kaviarbrunch in Velden für entspannte Klänge mit besonderem Ausblick. Auch in den anderen Orten rund um den See wird gefeiert. Selbst in Klagenfurt stehen weitere Veranstaltungen auf dem Programm.

Die Fête Blanche am Wörtherseezeigt einmal mehr, warum es zu den bekanntesten Sommerveranstaltungen Österreichs zählt: Eleganz, Musik, Lebensfreude und eine einzigartige Atmosphäre machen dieses Event jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis.

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