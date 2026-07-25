Der Wörthersee feiert die legendäre „Fête Blanche“

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das exklusive Dinner im Strandbad Saag. In stilvoller Atmosphäre trafen sich Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und der Partyszene, bevor die Feierlichkeiten später in die legendäre Diskothek Fabrik verlegt wurden. Dort sorgte ein besonderer Act für Stimmung: DJ Jaden Bojsen brachte die Tanzfläche zum Beben. Die Fabrik öffnet nur an wenigen Tagen im Jahr ihre Türen – umso größer war die Vorfreude auf diese besondere Nacht. Dieses zentrale Event in der Fabrik war der Höhepunkt der diesjährigen weiße Nacht.