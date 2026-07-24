Ex-Freundin räumt mit Gerücht um Prinz Edward auf

Henshall und Edward waren Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre rund fünf Jahre lang ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich 1988, kurz nachdem Edward seine Offiziersausbildung bei den Royal Marines vorzeitig beenden musste und stattdessen im Showbusiness Fuß fassen wollte. Genau dieser ungewöhnliche Karrierewechsel soll damals die Gerüchteküche befeuert und Spekulationen über seine Sexualität ausgelöst haben.