Ex-Freundin räumt mit Gerücht um Prinz Edward auf

Die Musicaldarstellerin war Ende der 1980er, Anfang der 1980 mit dem jüngsten Sohn von Queen Elizabeth II. zusammen: Jetzt enthüllt West-End-Star Ruthie Henshall pikante Details über ihre einstige Beziehung mit Prinz Edward und räumt mit einem hartnäckigen Royal-Gerücht auf.
Jahrzehntelang hielt sie sich bedeckt, jetzt spricht sie erstaunlich offen über ihre Zeit mit einem Royal: Schauspielerin und Musical-Star Ruthie Henshall (59) gewährt in ihrem neuen Buch und einem Podcast seltene Einblicke in ihre Beziehung zu Prinz Edward (62).
Dabei erinnert sie sich nicht nur an ihre leidenschaftliche Romanze mit dem jüngsten Bruder von König Charles III., sondern spricht auch über ein Gerücht, das den Prinzen über Jahre hinweg begleitete.
Henshall und Edward waren Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre rund fünf Jahre lang ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich 1988, kurz nachdem Edward seine Offiziersausbildung bei den Royal Marines vorzeitig beenden musste und stattdessen im Showbusiness Fuß fassen wollte. Genau dieser ungewöhnliche Karrierewechsel soll damals die Gerüchteküche befeuert und Spekulationen über seine Sexualität ausgelöst haben.
„Plötzlich hieß es, er sei schwul“
Im Podcast „A Right Royal Podcast“ erinnert sich Ruthie daran, wie das Gerücht überhaupt entstand. Weil Edward nach seiner Militärzeit in die Unterhaltungsbranche wechselte, hätten viele Menschen vorschnell Schlüsse gezogen.
Anfangs habe der Prinz darüber nur gelacht und mit den Augen gerollt, erzählt die 59-Jährige. Doch mit der Zeit seien die Spekulationen für ihn zunehmend belastend geworden.
In ihren Memoiren „The Showgirl And The Prince“ räumt Henshall nun endgültig mit den Gerüchten auf. Über ihre erste gemeinsame Nacht mit Edward schreibt sie unmissverständlich: „Nein, der Junge ist nicht schwul.“
Gleichzeitig betont sie, dass Edward nie ein Problem damit gehabt habe, dass Menschen aus seinem Umfeld homosexuell waren. Einer seiner engsten Mitarbeiter sei schwul gewesen – für den Prinzen sei das nie ein Thema gewesen.
Balmoral statt Blitzlichtgewitter
Noch spannender sind Ruthies Erinnerungen an ihre Zeit mit der Royal Family. Während ihrer Beziehung wurde sie mehrfach nach Balmoral eingeladen – jenem schottischen Landsitz, auf dem die Royals bis heute ihre Sommer verbringen.
Dort lernte sie die Familie von einer Seite kennen, die kaum jemand zu sehen bekommt.
Sie sei überrascht gewesen, plötzlich eigenes Hauspersonal zu haben. Koffer wurden ausgepackt, das Bad eingelassen – und am Abend saß sie mit der königlichen Familie beim Essen.
Doch der Luxus war offenbar nur die eine Seite. Ruthie beschreibt die Royals als erstaunlich bodenständig. Bei Grillabenden hätten alle mit angepackt, gekocht und anschließend sogar gemeinsam abgewaschen.
König Charles als Spaßvogel
Besonders eine Erinnerung ist der Schauspielerin bis heute im Gedächtnis geblieben: Die Royals liebten Streiche.
Immer wieder sei sie erschreckt worden, wenn plötzlich jemand aus einer Ecke sprang. Einer der größten Spaßvögel sei ausgerechnet der heutige König Charles (77) gewesen. Außerdem habe er bei den Familienabenden selbst Cocktails gemixt. Seine Martinis seien berüchtigt gewesen!
Auch ihre erste Begegnung mit Queen Elizabeth II. überraschte Ruthie völlig. Ohne große Vorbereitung habe sie plötzlich mit der Monarchin beim Tee gesessen. Die Atmosphäre beschreibt sie als skurril und „fast wie beim verrückten Hutmacher“.
Bis heute verbindet sie eine Freundschaft
Obwohl die Beziehung 1993 endete, riss der Kontakt nie ab. Ruthie verrät, dass sie und Prinz Edward bis heute mehrmals im Jahr miteinander telefonieren.
Edward heiratete 1999 Sophie, Herzogin von Edinburgh, mit der er zwei Kinder hat. Ruthie gründete ebenfalls eine Familie. An ihre gemeinsame Zeit mit dem Prinzen erinnert sie sich dennoch bis heute gerne zurück – und öffnet nun ein Kapitel aus dem Leben eines Royals, das bislang kaum jemand kannte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.