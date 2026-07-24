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Ex-Freundin räumt mit Gerücht um Prinz Edward auf

Royals
24.07.2026 17:00
Ruthie Henshall (59) spricht offen über ihre fünfjährige Beziehung mit Prinz Edward (62) und ...
Ruthie Henshall (59) spricht offen über ihre fünfjährige Beziehung mit Prinz Edward (62) und verrät, wie sie die Königsfamilie fernab der Öffentlichkeit erlebt hat.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / PA / James Speakman Media Assignments, AFP/OLI SCARFF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Musicaldarstellerin war Ende der 1980er, Anfang der 1980 mit dem jüngsten Sohn von Queen Elizabeth II. zusammen: Jetzt enthüllt West-End-Star Ruthie Henshall pikante Details über ihre einstige Beziehung mit Prinz Edward und räumt mit einem hartnäckigen Royal-Gerücht auf. 

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Jahrzehntelang hielt sie sich bedeckt, jetzt spricht sie erstaunlich offen über ihre Zeit mit einem Royal: Schauspielerin und Musical-Star Ruthie Henshall (59) gewährt in ihrem neuen Buch und einem Podcast seltene Einblicke in ihre Beziehung zu Prinz Edward (62).

Dabei erinnert sie sich nicht nur an ihre leidenschaftliche Romanze mit dem jüngsten Bruder von König Charles III., sondern spricht auch über ein Gerücht, das den Prinzen über Jahre hinweg begleitete.

Henshall und Edward waren Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre rund fünf Jahre lang ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich 1988, kurz nachdem Edward seine Offiziersausbildung bei den Royal Marines vorzeitig beenden musste und stattdessen im Showbusiness Fuß fassen wollte. Genau dieser ungewöhnliche Karrierewechsel soll damals die Gerüchteküche befeuert und Spekulationen über seine Sexualität ausgelöst haben.

„Plötzlich hieß es, er sei schwul“
Im Podcast „A Right Royal Podcast“ erinnert sich Ruthie daran, wie das Gerücht überhaupt entstand. Weil Edward nach seiner Militärzeit in die Unterhaltungsbranche wechselte, hätten viele Menschen vorschnell Schlüsse gezogen.

Anfangs habe der Prinz darüber nur gelacht und mit den Augen gerollt, erzählt die 59-Jährige. Doch mit der Zeit seien die Spekulationen für ihn zunehmend belastend geworden.

In ihren Memoiren „The Showgirl And The Prince“ räumt Henshall nun endgültig mit den Gerüchten auf. Über ihre erste gemeinsame Nacht mit Edward schreibt sie unmissverständlich: „Nein, der Junge ist nicht schwul.“

Edward heiratete 1999 Sophie, Herzogin von Edinburgh, mit der er zwei Kinder hat.
Edward heiratete 1999 Sophie, Herzogin von Edinburgh, mit der er zwei Kinder hat.(Bild: APA-Images / Camera Press / Richard Gillard)

Gleichzeitig betont sie, dass Edward nie ein Problem damit gehabt habe, dass Menschen aus seinem Umfeld homosexuell waren. Einer seiner engsten Mitarbeiter sei schwul gewesen – für den Prinzen sei das nie ein Thema gewesen.

Balmoral statt Blitzlichtgewitter
Noch spannender sind Ruthies Erinnerungen an ihre Zeit mit der Royal Family. Während ihrer Beziehung wurde sie mehrfach nach Balmoral eingeladen – jenem schottischen Landsitz, auf dem die Royals bis heute ihre Sommer verbringen.

Die Royal Family im Jahr 1988: Andrew Mountbatten-Windsor (damal noch Prinz), Sarah Ferguson, ...
Die Royal Family im Jahr 1988: Andrew Mountbatten-Windsor (damal noch Prinz), Sarah Ferguson, Lord Linley, Prinz Edward, König Charles, Prinzessin Diana, Queen Mum und Queen Elizabeth II.(Bild: APA/ JOHNNY EGGITT / AFP)

Dort lernte sie die Familie von einer Seite kennen, die kaum jemand zu sehen bekommt.

Sie sei überrascht gewesen, plötzlich eigenes Hauspersonal zu haben. Koffer wurden ausgepackt, das Bad eingelassen – und am Abend saß sie mit der königlichen Familie beim Essen.

Doch der Luxus war offenbar nur die eine Seite. Ruthie beschreibt die Royals als erstaunlich bodenständig. Bei Grillabenden hätten alle mit angepackt, gekocht und anschließend sogar gemeinsam abgewaschen.

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König Charles als Spaßvogel
Besonders eine Erinnerung ist der Schauspielerin bis heute im Gedächtnis geblieben: Die Royals liebten Streiche.

Immer wieder sei sie erschreckt worden, wenn plötzlich jemand aus einer Ecke sprang. Einer der größten Spaßvögel sei ausgerechnet der heutige König Charles (77) gewesen. Außerdem habe er bei den Familienabenden selbst Cocktails gemixt. Seine Martinis seien berüchtigt gewesen!

Auch ihre erste Begegnung mit Queen Elizabeth II. überraschte Ruthie völlig. Ohne große Vorbereitung habe sie plötzlich mit der Monarchin beim Tee gesessen. Die Atmosphäre beschreibt sie als skurril und „fast wie beim verrückten Hutmacher“.

Ruthie Henshall erinnert sich, dass der heutige König Charles total lustig gewesen sei und die ...
Ruthie Henshall erinnert sich, dass der heutige König Charles total lustig gewesen sei und die besten Martinis gemixt habe.(Bild: AP/Kin Cheung)

Bis heute verbindet sie eine Freundschaft
Obwohl die Beziehung 1993 endete, riss der Kontakt nie ab. Ruthie verrät, dass sie und Prinz Edward bis heute mehrmals im Jahr miteinander telefonieren.

Edward heiratete 1999 Sophie, Herzogin von Edinburgh, mit der er zwei Kinder hat. Ruthie gründete ebenfalls eine Familie. An ihre gemeinsame Zeit mit dem Prinzen erinnert sie sich dennoch bis heute gerne zurück – und öffnet nun ein Kapitel aus dem Leben eines Royals, das bislang kaum jemand kannte.

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