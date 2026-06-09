Strategische Gasreserve wird bis 2029 verlängert

Ausreichende Mengen auch in der Krise

Die Reserve reduziert die Abhängigkeit von kurzfristigen Marktverwerfungen und sichert, dass Österreich auch in der Krise über ausreichende Gasmengen verfügt. Sowohl private Haushalte als auch die Industrie sollen so abgesichert werden. Im Notfall gibt es eine Vorgangsweise der Regierung, wer welche Gasmengen erhält, je nach Eskalationsstufe.