Flüsse steuern auf historische Niedrigstände zu

Die heimischen Gewässer starten mit einer schweren Hypothek in die heiße Jahreszeit: Die Pegelstände sind teils dramatisch niedrig. Die Vöckla in Oberösterreich ist bundesweit trauriger Spitzenreiter, in der Steiermark führt die Mürz die aktuelle Statistik an. Naturschützer stemmen sich gegen neue Kraftwerke in sensiblen Bereichen.