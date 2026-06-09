„Unser Nachbar spritzt Vogelnester vom Baum“

Derzeit wachsen viele Jungvögel in ganz Österreich heran. Oft nerven die Standorte der Behausungen und lassen bei Anrainern offenbar nicht selten die Zornesfalten auf der Stirn wachsen. Doch wer die Nester mutwillig zerstört, riskiert Strafen und kann sogar deswegen vor Gericht landen.