Lkw-Lenker (57) war an Todesdrama nicht schuldig

Es war ein Verkehrsunfall, der sehr vielen Menschen zu Herzen gegangen war, obwohl sie A. gar nicht gekannt hatten. Die 20-Jährige aus Golling (Salzburg) war am 26. März mit einer Schul- und Fußballkollegin (15) aus Stadl-Paura (OÖ) im Auto auf der Umfahrung Ebelsberg in Richtung BORG Linz gefahren. Die angehende Maturantin hatte dort den Zweig für Leistungssportler besucht, hätte an dem Tag eine Mathematik-Schularbeit schreiben sollen.