Lkw-Lenker (57) war an Todesdrama nicht schuldig

Eine 20-jährige Fußballerin war mit ihrem Kleinwagen im Linzer Mona-Lisa-Tunnel auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Sattelschlepper gekracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den polnischen Berufskraftfahrer (57) wegen fahrlässiger Tötung, stellte die Ermittlungen nun aber ein. Der Mann hatte nichts falsch gemacht – Unfallursache war eine andere ...
Es war ein Verkehrsunfall, der sehr vielen Menschen zu Herzen gegangen war, obwohl sie A. gar nicht gekannt hatten. Die 20-Jährige aus Golling (Salzburg) war am 26. März mit einer Schul- und Fußballkollegin (15) aus Stadl-Paura (OÖ) im Auto auf der Umfahrung Ebelsberg in Richtung BORG Linz gefahren. Die angehende Maturantin hatte dort den Zweig für Leistungssportler besucht, hätte an dem Tag eine Mathematik-Schularbeit schreiben sollen.
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