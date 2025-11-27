Das „Forsthaus Rampensau“ wird zum Softporno!

„Ich geh‘ daheim ja auch nicht angezogen in die Badewanne. Und mir ging der Bikini schon so am Arsch“, so Linda mit einem Achselzucken. Und Ferry? Der konnte sein Glück fast nicht fassen: „Ich fand‘s so geil, dass sie das so öffentlich macht. Und dachte mir, okay, let‘s go.“ Und fügte mit einem Grinsen hinzu: „Wie soll ich sagen: Da war nicht nur der Pool feucht! Upsi.“