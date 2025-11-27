Das „Forsthaus Rampensau“ wird zum Softporno!

Im Whirlpool, da fielen dieses Mal nicht nur die Hüllen, sondern auch die Hemmungen. Denn zwischen Linda und Ferry ging es so heiß zu, dass sich das „Forsthaus Rampensau“ fast zum Softporno entwickelte ...
Ferry und Linda allein im Whirlpool: Dass das nur nicht mehr jugendfrei enden kann, das wissen echte Fans von „Forsthaus Rampensau“ spätestens nach der letzten Folge, als die beiden versuchten, im WC ein paar Minuten Zweisamkeit zu bekommen. Und so passierte beim Planschen im Pool, was passieren musste ...
Bikini-Top war futsch – und das Höschen auch!
Denn schnell ging‘s beim Entspannen in den Fluten um die wahrlich wesentlichen Dinge im Leben. „Tust du eigentlich gerne Nacktbaden?“, fragte Linda keck – und schwupps, war nicht nur das Bikini-Top, sondern auch das Höschen schon weg!
Und was dann folgte, trieb wohl nicht nur den anderen Rampensäuen, sondern auch so manchem Zuschauer die Schamesröte ins Gesicht. Da wurde geschmust, geschleckt und mehr.
„Ich geh‘ daheim ja auch nicht angezogen in die Badewanne. Und mir ging der Bikini schon so am Arsch“, so Linda mit einem Achselzucken. Und Ferry? Der konnte sein Glück fast nicht fassen: „Ich fand‘s so geil, dass sie das so öffentlich macht. Und dachte mir, okay, let‘s go.“ Und fügte mit einem Grinsen hinzu: „Wie soll ich sagen: Da war nicht nur der Pool feucht! Upsi.“
„Bitte nicht ins Jacuzzi wichsen!“
Yessica wollte es danach jedenfalls genau wissen: „Ich tät‘ jetzt mal was fragen. Ich will eigentlich nur wissen: Ist er klein oder groß? Mehr wollen wir einfach nicht wissen.“ Die Antwort von Linda? „Er ist perfekt!“
Ganz so seelig wie Linda und Ferry waren nach dem heißen Pool-Gefummel aber nicht alle Rampensäue. Besonders Elizabeth, die ja schon nach dem Einzug eine Nicht-ins-Jacuzzi-pinkeln-Regel aufgestellt hatte, war ein bisschen außer sich wegen der heißen Whirlpool-Show. „Müssen sie das im Wasser machen, wo wir alle reingehen baden? Das brauchen wir nicht! Jetzt muss ich sogar sagen: Bitte nicht ins Jacuzzi wichsen!“
Ob sich die Rampensäue an diese Regel in Zukunft wirklich halten, oder ob es bald noch heißer im Forsthaus zugehen wird? Zu sehen gibt es das jeden Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.