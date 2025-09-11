Vorteilswelt
„OnlyFans“-Girls und ADHS im „Forsthaus Rampensau“

Adabei Österreich
11.09.2025 06:00
Auf ihren Dating-Reisen verdrehen Yessica & Linda den Männern regelmäßig den Kopf. Aber können die Reinigungsunternehmens-Chefin und das Erotik-Sternchen auch im „Forsthaus Rampensau“ Herzen erobern? 

Yessica und Linda unterhalten das ATV- & JOYN-Publikum bei „Tinderreisen“ gerne mit überaus anspruchsvollen Flirts. Denn die Damen sind wählerisch: Während bei Yessica ein Bart ein komplettes No-Go darstellt, muss bei Linda ein Bierbauch gegeben sein. Und während Kärntnerin Yessica dabei mit karibischem Wurzeln und ihrem Dialekt punktet, verlässt sich Erotik-Sternchen Linda auf Offenherzigkeit.

Im „Forsthaus Rampensau“ wollen Yessica und Linda nicht nur die Blicke der Bewohner, sondern auch der Zuschauer auf sich ziehen.

Linda und Yessica
Linda und Yessica(Bild: Bernhard Eder)

Aber wie stehen ihre Chancen auf den Titel „Rampensau 2025“ und 20.000 Euro Preisgeld? „Ich will unbedingt gewinnen! Aber niemand mag OnlyFans-Girls, und mein ADHS steht mir wohl auch im Weg“, meint Linda. Mit mehr Selbstvertrauen zieht Yessica ein: „Wenn mir einer blöd kommt, dann werde ich von Yessica zu Stressica. Ich fürchte nichts und niemanden!“

Da scheinen nicht nur Spaß, sondern auch Konflikte vorprogrammiert.

Lesen Sie auch:
Noch zwei Exen, die im Forsthaus die Rampensäue heraushängen lassen wollen ...
Paar Nummer Vier!
Sabrina Wlk zieht mit Ex Daniel ins „Forsthaus“
08.09.2025
Ex-Verlobte auch dabei
Skandal-Bauer Lukas mit seiner Sandra im Forsthaus
04.09.2025
Erster ATV-Kandidat
Otto Konrad zieht ins „Forsthaus Rampensau“ ein
31.08.2025
Aus „Bauer sucht Frau“
ATV-Gesicht Elizabeth ist im „Forsthaus Rampensau“
02.09.2025

Otto Konrad und BSF
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & BSF-Liebling Vanessa, dem Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra und den Ex-Lovern Sabrina & Daniel sind Yessica & Linda das fünfte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.

Die neuen Folgen von „Forsthaus Rampensau“ gibt es ab 16. Oktober um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.

