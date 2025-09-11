„OnlyFans“-Girls und ADHS im „Forsthaus Rampensau“

Auf ihren Dating-Reisen verdrehen Yessica & Linda den Männern regelmäßig den Kopf. Aber können die Reinigungsunternehmens-Chefin und das Erotik-Sternchen auch im „Forsthaus Rampensau“ Herzen erobern?
Yessica und Linda unterhalten das ATV- & JOYN-Publikum bei „Tinderreisen“ gerne mit überaus anspruchsvollen Flirts. Denn die Damen sind wählerisch: Während bei Yessica ein Bart ein komplettes No-Go darstellt, muss bei Linda ein Bierbauch gegeben sein. Und während Kärntnerin Yessica dabei mit karibischem Wurzeln und ihrem Dialekt punktet, verlässt sich Erotik-Sternchen Linda auf Offenherzigkeit.
Im „Forsthaus Rampensau“ wollen Yessica und Linda nicht nur die Blicke der Bewohner, sondern auch der Zuschauer auf sich ziehen.
Na, das wird was!
Aber wie stehen ihre Chancen auf den Titel „Rampensau 2025“ und 20.000 Euro Preisgeld? „Ich will unbedingt gewinnen! Aber niemand mag OnlyFans-Girls, und mein ADHS steht mir wohl auch im Weg“, meint Linda. Mit mehr Selbstvertrauen zieht Yessica ein: „Wenn mir einer blöd kommt, dann werde ich von Yessica zu Stressica. Ich fürchte nichts und niemanden!“
Da scheinen nicht nur Spaß, sondern auch Konflikte vorprogrammiert.
Otto Konrad und BSF
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & BSF-Liebling Vanessa, dem Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra und den Ex-Lovern Sabrina & Daniel sind Yessica & Linda das fünfte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.
Die neuen Folgen von „Forsthaus Rampensau“ gibt es ab 16. Oktober um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.