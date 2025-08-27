Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ozeane übersäuern

Klimawandel: Haie könnten ihre Zähne verlieren

Wissenschaft
27.08.2025 12:07
Der Klimawandel wirkt sich negativ auf Haizähne aus.
Der Klimawandel wirkt sich negativ auf Haizähne aus.(Bild: Oliver - stock.adobe.com)

Die Ozeane werden immer saurer: Das könnte sich auf das Gebiss von Haien auswirken. Eine Studie zeigte, dass der pH-Wert des Meereswassers die Zähne der Tiere in Zukunft stärker angreifen wird. 

0 Kommentare

Durch eine Übersäuerung der Ozeane infolge des Klimawandels könnten Haie ihren Biss verlieren. Ein sinkender pH-Wert des Meereswassers könnte die Zähne der Haie schwächen, sodass die Räuber an Bisskraft einbüßen, wie ein Biologenteam unter Leitung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nach einer Mitteilung vom Mittwoch herausfand. Je mehr von dem Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) freigesetzt wird und in die Atmosphäre gelangt, desto mehr nehmen davon auch die Ozeane auf.

Meereswasser wird saurer
Als Folge sinkt der pH-Wert des Meereswassers, es wird saurer. Die Säure hat den Experten zufolge das Potenzial, Mineralien anzugreifen und damit auch das Zahnmaterial von Meeresbewohnern. Um die Auswirkungen der Ozeanversauerung auf Haizähne zu untersuchen, legten die Forscherinnen und Forscher Zähne in unterschiedlich saures Wasser – zum einen solchem mit dem pH-Wert der heutigen Ozeane und zum anderen solchem, das den voraussichtlichen pH-Wert im Jahr 2300 widerspiegelt.

Lesen Sie auch:
Haie vor Fidschi
„Etwas beunruhigend“
Forscher registrierten weltweit mehr Haiangriffe
05.02.2024
Haus des Meeres
Welttag des Fisches bei den Fischen feiern
21.08.2025

Säure beschädigt Haifischzähne
Das saurere Wasser des simulierten Szenarios für das Jahr 2300 beschädigte die Haifischzähne, einschließlich Wurzeln und Kronen, demnach deutlich stärker als heutiges Ozeanwasser. Ob die Fähigkeit der Haie, Zähne immer wieder nachwachsen zu lassen, ausreichen werde, um den Belastungen einer sich verändernden Umwelt standzuhalten, ist der Studie zufolge unklar.

Studie untersuchte keine Zähne von lebenden Haien
Da für die Untersuchungen abgeworfene Zähne von Schwarzspitzen-Riffhaien aus dem Sealife Oberhausen verwendet wurden, wurden den Forschenden zufolge mögliche Reparaturprozesse bei lebenden Haien nicht berücksichtigt. Möglicherweise könnten die Tiere beschädigte Zähne remineralisieren, wenngleich mit einem erhöhten Energieaufwand.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
99.183 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
94.498 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
91.115 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1118 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1052 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
991 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Wissenschaft
Ozeane übersäuern
Klimawandel: Haie könnten ihre Zähne verlieren
Sichtung über NÖ
Chinesische Rakete zog Spur über den Nachthimmel
Wie Traubensaft
Alkoholfreie Weine überzeugen im Geschmack kaum
„Können jetzt helfen“
Forscher lösten Rätsel um stabilen Bierschaum
Krokodilähnlich
Überreste von Dinosauriern in Bayern entdeckt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf