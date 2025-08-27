Klimawandel: Haie könnten ihre Zähne verlieren

Meereswasser wird saurer

Als Folge sinkt der pH-Wert des Meereswassers, es wird saurer. Die Säure hat den Experten zufolge das Potenzial, Mineralien anzugreifen und damit auch das Zahnmaterial von Meeresbewohnern. Um die Auswirkungen der Ozeanversauerung auf Haizähne zu untersuchen, legten die Forscherinnen und Forscher Zähne in unterschiedlich saures Wasser – zum einen solchem mit dem pH-Wert der heutigen Ozeane und zum anderen solchem, das den voraussichtlichen pH-Wert im Jahr 2300 widerspiegelt.