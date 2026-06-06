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Hochzeit des Jahres

Royal Peter Phillips sagte Ja zu Harriet Sperling

Royals
06.06.2026 15:33
Traumhochzeit bei den Royals: Peter Phillips und Harriet Sperling haben geheiratet
Traumhochzeit bei den Royals: Peter Phillips und Harriet Sperling haben geheiratet(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Großer Tag für die britische Königsfamilie: Peter Phillips, der älteste Enkelsohn der verstorbenen Queen Elizabeth II., hat seine Partnerin Harriet Sperling in einer intimen, aber hochkarätig besetzten Zeremonie in den Cotswolds geheiratet. Neben König Charles III. und Königin Camilla wohnte fast der gesamte royale Kernbezirk der romantischen Hochzeit bei.

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Die intime kirchliche Trauung fand in der idyllischen Kulisse der Cotswolds statt. Trotz des privaten Rahmens war die Liste der royalen Gäste lang: Ihre Majestäten König Charles III. und Königin Camilla führten die hochkarätige Gesellschaft an.

Regen am Hochzeitstag gilt als Glücksbringer. Der Volksmund besagt: „Wenn es regnet am Altar, ...
Regen am Hochzeitstag gilt als Glücksbringer. Der Volksmund besagt: „Wenn es regnet am Altar, bringt das Glück für viele Jahr‘.“(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)
Das Brautpaar bei der Abfahrt nach der Trauung.
Das Brautpaar bei der Abfahrt nach der Trauung.(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Auch Prinz William und Prinzessin Kate (The Prince and Princess of Wales), das Herzogpaar von Edinburgh (Prinz Edward und Herzogin Sophie) sowie die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie – jeweils in Begleitung ihrer Ehemänner Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank – ließen sich das emotionale Ereignis nicht entgehen. Ebenfalls vor Ort waren die Geschwister des Brautpaares, darunter Peter Phillips‘ Schwester Zara Tindall mit Ehemann Mike sowie Harriets Familie.

Harriet Sperling mit ihren Brautjungfern
Harriet Sperling mit ihren Brautjungfern(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Der absolute Höhepunkt war jedoch der Auftritt von Braut Harriet Sperling. In einer traumhaften weißen Robe und mit einer funkelnden Tiara im Haar verkörperte die 45-jährige Kinderkrankenschwester den klassischen Braut-Look in Perfektion.

Das Hochzeitskleid: Harriet Sperling begeistert in Emilia Wickstead
Modisch setzte die Braut auf britische Haute Couture: Das traumhafte Hochzeitskleid von Harriet Sperling wurde von der renommierten Designerin Emilia Wickstead entworfen.

Harriet Sperling trug eine Familien-Tiara von Pragnell.
Harriet Sperling trug eine Familien-Tiara von Pragnell.(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Dazu kombinierte sie edle Brautschuhe von Jimmy Choo sowie Ohrringe und eine geschichtsträchtige Familien-Tiara von Pragnell.

Geführt wurde der Gottesdienst von Reverend Dr. Steve Bullock in der All Saints Parish Church in Kemble, während die offizielle Segnung und die Hochzeitsansprache vom bekannten Geistlichen Reverend Nicky Gumbel gehalten wurden.

An ihrer Seite standen die drei wichtigsten jungen Frauen des Tages: Tochter Georgina (14) aus ...
An ihrer Seite standen die drei wichtigsten jungen Frauen des Tages: Tochter Georgina (14) aus ihrer ersten Ehe sowie Peter Phillips‘ Töchter Savannah (15) und Isla (14).(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Bruder führte sie zum Altar
Ein besonders bewegender Moment der Trauung: Da der Vater der Braut, Rupert Sanders, bereits verstorben ist, führte ihr Bruder Nicholas Harriet Sperling zum Altar. Als Brautjungfern fungierten die drei Töchter des Paares aus früheren Beziehungen: Savannah Phillips (15), Isla Phillips (14) und Georgina Sperling (14). Die drei Teenager begleiteten die Braut sichtlich stolz und elegant in die Kirche.

Der Brautstrauß enthielt Wicken, Maiglöckchen und Myrte.
Der Brautstrauß enthielt Wicken, Maiglöckchen und Myrte.(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Auch die drei Brautjungfern trugen maßgeschneiderte Kleider von Emilia Wickstead, abgerundet mit Schmuck von Aspinal of London.

Der Brautstrauß, kreiert von der Floristin Millie Richardson, spiegelte eine ganz besondere Verbindung wider: Er enthielt Wicken, Maiglöckchen und Myrte. Die Myrte gilt sowohl in Harriet Sperlings Familie als auch bei den Windsors als traditionelles Symbol für Liebe, Schönheit und Frieden.

Prinzessin Kate im puderrosa Kleid
Für besondere Aufmerksamkeit sorgte auch die Ankunft der weiblichen Royals.

Die Prinzessin von Wales erschien in einem eleganten, puderrosa Kleid des Designers Roland Mouret und zog damit sofort die Blicke der wartenden Fotografen auf sich. Prinzessin Eugenie versteckte ihren Babybauch lieber unter einem Mantel, während Prinzessin Eugenie in einem grünen Kleid mit Blättermuster erschien. Prinzessin Anne setzte auf Gelb, Herzogin Sophie auf Hellblau und Zara Tindall auf Blitzblau. Auffällig: Alle hatten ihre Kinder daheim gelassen. 

Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft
Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft(Bild: APA-Images / dana press / Tim Rooke)
Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie
Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)
Zara Tindall (geb. Phillips) trifft an der All Saints‘ Church in Kemble ein, um die Hochzeit ...
Zara Tindall (geb. Phillips) trifft an der All Saints‘ Church in Kemble ein, um die Hochzeit ihres Bruders Peter Phillips mit Harriet Sperling zu feiern.(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)
Prinzessin Beatrice (GB), Edoardo Mapelli Mozzi (GB), Prinzessin Eugenie (GB), Jack Brooksbank, ...
Prinzessin Beatrice (GB), Edoardo Mapelli Mozzi (GB), Prinzessin Eugenie (GB), Jack Brooksbank, bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in der All Saints Church in Kemble(Bild: APA-Images / dana press / RoyalGB)
Prinzessin Anne
Prinzessin Anne(Bild: APA-Images / dana press / RoyalGB)
Herzogin Sophie
Herzogin Sophie(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)
King Charles
King Charles(Bild: APA-Images / REUTERS / Dylan Martinez)

Feier auf dem Landsitz Gatcombe Park
Nach der Kirche ging es für die Hochzeitsgesellschaft weiter nach Gatcombe Park, dem Landsitz von Peter Phillips‘ Mutter, Prinzessin Anne (The Princess Royal), und Vizeadmiral Sir Timothy Laurence. Für die Organisation des gesamten Tages zeichnete der renommierte Luxus-Eventplaner Peregrine Armstrong-Jones (Bentley’s Entertainments) verantwortlich.

Ein besonderer Fokus lag auf dem Thema Nachhaltigkeit: Die üppigen Blumenarrangements und floralen Torbögen an der Kirche und der Eventlocation wurden von Millie Richardson ausschließlich mit regionalen, in England gezüchteten Blumen gestaltet. Ein schönes Detail zum Schluss: Sämtliche Blumen aus der Kirche werden im Nachgang an die lokale Gemeinde verschenkt, um sich für die Unterstützung bei den Hochzeitsvorbereitungen zu bedanken.

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Die Braut: Harriet Sperling jetzt Teil der Royal Family
Mit ihrer Hochzeit wurde Harriet Sperling offiziell Teil einer der bekanntesten Familien der Welt. Die Kinderkrankenschwester des britischen Gesundheitsdienstes NHS war erstmals 2024 öffentlich mit Peter Phillips aufgetreten.

Peter und Harriet beim Ostergottesdienst 2026
Peter und Harriet beim Ostergottesdienst 2026(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

Die Tochter des verstorbenen Rupert Sanders und von Mary Sanders arbeitete als spezialisierte Kinderkrankenschwester und engagierte sich insbesondere für die frühkindliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern.

Wie Peter brachte auch Harriet ein Kind mit in die Ehe. Aus ihrer früheren Ehe mit Fitness-Coach Antonio St. John Sperling stammt Tochter Georgina. Freunde beschrieben Harriet seit Jahren als fürsorgliche Mutter mit engem Familienzusammenhalt.

Besonders bemerkenswert: Schon lange vor der Hochzeit war Harriet von der Royal Family herzlich aufgenommen worden. Sie begleitete Peter zu zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen und lernte dabei König Charles, Königin Camilla, Prinzessin Anne, Zara Tindall sowie weitere Mitglieder der Familie kennen.

Auch für Peter Phillips ist es die zweite Ehe. Der Sohn von Prinzessin Anne war zuvor mit Autumn Phillips verheiratet, mit der er die Töchter Savannah und Isla hat.

Harriet am Tag vor der Hochzeit bei der Generalprobe
Harriet am Tag vor der Hochzeit bei der Generalprobe(Bild: APA-Images / dana press / kisforkate)

Eine Liebesgeschichte mit Happy End
Peter Phillips und Harriet Sperling hatten ihre Beziehung erstmals 2024 öffentlich gemacht. Kennengelernt haben sollen sie sich bei einer Sportveranstaltung ihrer Kinder.

Im Sommer 2025 folgte die Verlobung. Kurz darauf wurde Harriet immer häufiger an der Seite ihres zukünftigen Ehemanns bei offiziellen Veranstaltungen gesehen – vom Royal Ascot bis zu Charity-Events der Königsfamilie.

Mit ihrer Hochzeit schlugen die beiden nun ein neues Kapitel auf. Für Harriet begann damit nicht nur ein neues Leben als Ehefrau von Peter Phillips, sondern auch ihre Rolle als neues Mitglied der britischen Königsfamilie.

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