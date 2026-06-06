Royal Peter Phillips sagte Ja zu Harriet Sperling

Der absolute Höhepunkt war jedoch der Auftritt von Braut Harriet Sperling. In einer traumhaften weißen Robe und mit einer funkelnden Tiara im Haar verkörperte die 45-jährige Kinderkrankenschwester den klassischen Braut-Look in Perfektion.

Das Hochzeitskleid: Harriet Sperling begeistert in Emilia Wickstead

Modisch setzte die Braut auf britische Haute Couture: Das traumhafte Hochzeitskleid von Harriet Sperling wurde von der renommierten Designerin Emilia Wickstead entworfen.