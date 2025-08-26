Harriet Sperling stellt sich dem „Balmoral-Test“

Ein Hauch von Spannung weht durch die schottischen Highlands: Harriet Sperling, die frisch verlobte Partnerin von Peter Phillips – dem ältesten Enkel der unvergessenen Queen Elizabeth II. – verbringt erstmals Zeit mit der Königsfamilie auf deren geliebtem Anwesen Balmoral.
Doch dieser Aufenthalt ist weit mehr als nur ein romantischer Sommertrip: Für Harriet bedeutet es die Teilnahme am berüchtigten „Balmoral-Test“, der seit Jahrzehnten als inoffizielle Initiation für neue Mitglieder im royalen Kreis gilt.
Die wichtigste neue Royal-Frau
Royal-Experten sind sich einig: Harriet ist derzeit die wichtigste neue Figur in der Windsor-Familie. Nach turbulenten Jahren voller Schlagzeilen um Harry und Meghan sehnen sich die Royals – und ihre Fans – nach Stabilität und Harmonie. Peters neue Partnerin bringt genau das mit: Bodenständigkeit, Herzlichkeit und die Fähigkeit, sich diskret einzufügen.
Ein Insider verriet gegenüber der britischen Sun: „Jeder weiß, wie sehr Peter in Harriet verliebt ist – und die Familie hat sie bereits in ihr Herz geschlossen. Alles deutet darauf hin, dass sie den Balmoral-Test mit Bravour bestehen wird.“
Diana, Kate – und Meghan
Der „Balmoral-Test“ hat schon über das Schicksal royaler Beziehungen entschieden. Prinzessin Diana bezauberte die Windsors 1980 bei ihrem ersten Besuch in Schottland – ihr Charme und ihre Anpassungsfähigkeit galten als ein entscheidender Grund, warum ihre Beziehung zu Prinz Charles weiter an Fahrt aufnahm.
Auch Kate Middleton bestand ihre Prüfung im Jahr 2009 mit Auszeichnung. Laut dem Royal-Autor Christopher Andersen wirkte sie „perfekt zuhause“, als sie in den Highlands beim Angeln beobachtet wurde. Ihr Erfolg war so groß, dass sogar ihre Eltern im darauffolgenden Jahr zu einem Shooting-Wochenende eingeladen wurden.
Ganz anders Meghan Markle: Zwar reiste sie 2017 mit Prinz Harry nach Balmoral, doch bis heute wird spekuliert, ob sie den Test wirklich bestanden hat. Anfangs habe sie zwar einen guten Eindruck hinterlassen, doch die späteren Konflikte und ihr Rückzug aus dem royalen Leben lassen viele zweifeln, ob sie je in die ungeschriebenen Regeln der Windsors passte.
Ein moderner Märchenmoment
Für Harriet ist nun klar: Ihr Test gilt als einer der wichtigsten seit Jahren. Wer wie sie an der Seite von Peter Phillips – einem beliebten, aber nicht im Zentrum des Thronfolgeregens stehenden Royal – in die Familie tritt, kann durch Ruhe, Wärme und Integrationsfähigkeit einen großen Beitrag zur Geschlossenheit des Königshauses leisten.
Peter, 47, ist bereits Vater zweier Töchter, Savannah (14) und Isla (13), aus seiner Ehe mit Autumn Kelly. Umso mehr schauen Royal-Fans jetzt gespannt nach Balmoral: Wird Harriet – ähnlich wie Kate und Diana – glänzen? Oder bleibt sie eine Randfigur wie Meghan, deren Verhältnis zur Familie frostig blieb?
Alles spricht dafür, dass Harriet die Herzen der Royals (und der Fans) gewinnt. Und damit wäre sie nicht nur Peters große Liebe – sondern die vielleicht wichtigste neue Hoffnungsträgerin des Königshauses.
