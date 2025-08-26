Harriet Sperling stellt sich dem „Balmoral-Test“

Ganz anders Meghan Markle: Zwar reiste sie 2017 mit Prinz Harry nach Balmoral, doch bis heute wird spekuliert, ob sie den Test wirklich bestanden hat. Anfangs habe sie zwar einen guten Eindruck hinterlassen, doch die späteren Konflikte und ihr Rückzug aus dem royalen Leben lassen viele zweifeln, ob sie je in die ungeschriebenen Regeln der Windsors passte.