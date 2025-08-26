Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale Bewährungsprobe

Harriet Sperling stellt sich dem „Balmoral-Test“

Royals
26.08.2025 09:23
Peter Phillips’ Verlobte Harriet Sperling stellt sich dem legendären „Balmoral-Test“!
Peter Phillips’ Verlobte Harriet Sperling stellt sich dem legendären „Balmoral-Test“!(Bild: ROTA - i5 Media / Camera Press / picturedesk.com)

Ein Hauch von Spannung weht durch die schottischen Highlands: Harriet Sperling, die frisch verlobte Partnerin von Peter Phillips – dem ältesten Enkel der unvergessenen Queen Elizabeth II. – verbringt erstmals Zeit mit der Königsfamilie auf deren geliebtem Anwesen Balmoral. 

0 Kommentare

Doch dieser Aufenthalt ist weit mehr als nur ein romantischer Sommertrip: Für Harriet bedeutet es die Teilnahme am berüchtigten „Balmoral-Test“, der seit Jahrzehnten als inoffizielle Initiation für neue Mitglieder im royalen Kreis gilt.

Die wichtigste neue Royal-Frau
Royal-Experten sind sich einig: Harriet ist derzeit die wichtigste neue Figur in der Windsor-Familie. Nach turbulenten Jahren voller Schlagzeilen um Harry und Meghan sehnen sich die Royals – und ihre Fans – nach Stabilität und Harmonie. Peters neue Partnerin bringt genau das mit: Bodenständigkeit, Herzlichkeit und die Fähigkeit, sich diskret einzufügen.

Harriet und Prinzessin Beatrice – hier bei den royalen Pferderennen in Ascot – haben sich ...
Harriet und Prinzessin Beatrice – hier bei den royalen Pferderennen in Ascot – haben sich bereits angefreundet. Beatrice ist mit ihrer Familie – darunter auch ihr Stiefshon Wolfie – in diesem Jahr ebenfalls zu Gast in Balmoral.(Bild: Doug Peters / PA / picturedesk.com)

Ein Insider verriet gegenüber der britischen Sun: „Jeder weiß, wie sehr Peter in Harriet verliebt ist – und die Familie hat sie bereits in ihr Herz geschlossen. Alles deutet darauf hin, dass sie den Balmoral-Test mit Bravour bestehen wird.“

Zitat Icon

„Jeder weiß, wie sehr Peter in Harriet verliebt ist – und die Familie hat sie bereits in ihr Herz geschlossen. Alles deutet darauf hin, dass sie den Balmoral-Test mit Bravour bestehen wird.“

Ein Insider

Diana, Kate – und Meghan
Der „Balmoral-Test“ hat schon über das Schicksal royaler Beziehungen entschieden. Prinzessin Diana bezauberte die Windsors 1980 bei ihrem ersten Besuch in Schottland – ihr Charme und ihre Anpassungsfähigkeit galten als ein entscheidender Grund, warum ihre Beziehung zu Prinz Charles weiter an Fahrt aufnahm.

Auch Kate Middleton bestand ihre Prüfung im Jahr 2009 mit Auszeichnung. Laut dem Royal-Autor Christopher Andersen wirkte sie „perfekt zuhause“, als sie in den Highlands beim Angeln beobachtet wurde. Ihr Erfolg war so groß, dass sogar ihre Eltern im darauffolgenden Jahr zu einem Shooting-Wochenende eingeladen wurden.

In diesem Jahr überraschte Prinzessin Kate auf dem Weg in die kleine Kirche von Balmoral, die ...
In diesem Jahr überraschte Prinzessin Kate auf dem Weg in die kleine Kirche von Balmoral, die Crathie Kirk, erstmals mit richtig blonden Haaren.(Bild: Paul Campbell / PA / picturedesk.com)
Prinz William chauffierte seine Frau und seine Kinder George, Charlotte und Louis selbst zur ...
Prinz William chauffierte seine Frau und seine Kinder George, Charlotte und Louis selbst zur Kirche.(Bild: APA/Paul Campbell/PA via AP)
Für Royal-Fans war es ein besonderer Moment, in Schottland einen Blick auf die ...
Für Royal-Fans war es ein besonderer Moment, in Schottland einen Blick auf die Thronfolgerfamilie zu erhaschen.(Bild: AP/Paul Campbell)

Ganz anders Meghan Markle: Zwar reiste sie 2017 mit Prinz Harry nach Balmoral, doch bis heute wird spekuliert, ob sie den Test wirklich bestanden hat. Anfangs habe sie zwar einen guten Eindruck hinterlassen, doch die späteren Konflikte und ihr Rückzug aus dem royalen Leben lassen viele zweifeln, ob sie je in die ungeschriebenen Regeln der Windsors passte.

Lesen Sie auch:
De Besichtungen von Schloss Balmoral ist ein relativ teures Vergnügen, aber einige Daten sind ...
Teure „Zeitreise“
Charles öffnet Balmoral – zu einem stolzen Preis
03.04.2024
Im Urlaub gesichtet
Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe!
24.08.2025

Ein moderner Märchenmoment
Für Harriet ist nun klar: Ihr Test gilt als einer der wichtigsten seit Jahren. Wer wie sie an der Seite von Peter Phillips – einem beliebten, aber nicht im Zentrum des Thronfolgeregens stehenden Royal – in die Familie tritt, kann durch Ruhe, Wärme und Integrationsfähigkeit einen großen Beitrag zur Geschlossenheit des Königshauses leisten.

Peter, 47, ist bereits Vater zweier Töchter, Savannah (14) und Isla (13), aus seiner Ehe mit Autumn Kelly. Umso mehr schauen Royal-Fans jetzt gespannt nach Balmoral: Wird Harriet – ähnlich wie Kate und Diana – glänzen? Oder bleibt sie eine Randfigur wie Meghan, deren Verhältnis zur Familie frostig blieb?

Mit diesem Foto gab das glückliche Paar Anfang August seine Verlobung bekannt. Der Ring im ...
Mit diesem Foto gab das glückliche Paar Anfang August seine Verlobung bekannt. Der Ring im Trilogie-Design mit einem zentralen ovalen oder runden Diamanten wird auf einen Wert von mindestens 10.000 Pfund, das sind mehr als 11.000 Euro, geschätzt.(Bild: i5 Media 1st August 2025 / Camera Press / picturedesk.com)
Harriet Ihr Auftauchen in Ascot und ihr exquisiter Style löste sofort Bewunderung aus – ein ...
Harriet Ihr Auftauchen in Ascot und ihr exquisiter Style löste sofort Bewunderung aus – ein Hauch Kate, ein Hauch Grace Kelly, dazu ein herzliches Lächeln. Die britische Presse feiert sie schon jetzt als „Royal-Neuzugang mit Potenzial“.(Bild: Mark Stewart / Camera Press / picturedesk.com)
Als pädiatrische Fachkrankenschwester im NHS kümmert sie sich tagtäglich um schwerkranke Kinder.
Als pädiatrische Fachkrankenschwester im NHS kümmert sie sich tagtäglich um schwerkranke Kinder.(Bild: Doug Peters / PA / picturedesk.com)

Alles spricht dafür, dass Harriet die Herzen der Royals (und der Fans) gewinnt. Und damit wäre sie nicht nur Peters große Liebe – sondern die vielleicht wichtigste neue Hoffnungsträgerin des Königshauses.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.479 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
111.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
104.620 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1342 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1088 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Außenpolitik
Selenskyj zeigt persönlichen Brief von Trump
792 mal kommentiert
Selenskyj und Trump haben eine brüchige Beziehung zueinander.
Mehr Royals
Royale Bewährungsprobe
Harriet Sperling stellt sich dem „Balmoral-Test“
Andrew muss zittern!
Memoiren von Virginia Giuffre erscheinen posthum
Nach fiesen Lästereien
Kann Meghan ihre Fans mit neuen Folgen einkochen?
Im Urlaub gesichtet
Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe!
„Was für ein Mann!“
Meghan wird bei surfendem Harry ganz wuschig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf