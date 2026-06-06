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Streifen statt Spitze!

Royale Braut trägt hippe Culottes bei Generalprobe

Royals
06.06.2026 12:22
Vorfreude im britischen Königshaus: So stilvoll zeigte sich Harriet Sperling bei ihrer ...
Vorfreude im britischen Königshaus: So stilvoll zeigte sich Harriet Sperling bei ihrer Hochzeitsprobe(Bild: Krone-Collage/APA-Images / PA)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Der große Tag ist da! Am Samstag geben sich Peter Phillips (der älteste Enkelsohn von Queen Elizabeth II.) und Harriet Sperling in der idyllischen All Saints Church in Kemble das Jawort. Der Stil der Braut begeisterte bereits bei der Hochzeitsprobe am Freitag. 

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Bereits bei der Generalprobe an der Kirche zeigte sich die zukünftige Braut überglücklich, entspannt und – wie gewohnt – in einem absolut stilsicheren Look. Harriet Sperling, die für ihren eleganten, typisch britischen Modegeschmack bekannt ist, setzte bei der Hochzeitsprobe auf eine wunderbar frische, sommerliche Kombination:

Die Culotte-Hose
Sie trug eine fließende, derzeit top angesagte Culotte-Hose in elegantem Braut-Weiß mit großen Hosentaschen. Lässiger geht es wohl kaum!

Die royale Braut auf dem Weg zur Probe in der Kirche
Die royale Braut auf dem Weg zur Probe in der Kirche(Bild: APA-Images / dana press / kisforkate)

Das Oberteil
Dazu kombinierte sie einen weißen Feinstrickpullover, der durch feine, rote Streifendetails einen modernen, maritimen Touch bekam. Der lässige Look vervollständigt wurde durch zart rosafarbene Espadrilles. 

Die Braut wird vor der Kirche begrüßt.
Die Braut wird vor der Kirche begrüßt.(Bild: APA-Images / PA)

Gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern, darunter ihre Tochter Georgina, schritt Harriet strahlend den kleinen Kirchenpfad entlang. Mit diesem legeren, aber unaufgeregt eleganten Vor-Hochzeits-Look beweist sie einmal mehr, warum sie in den letzten Monaten in Großbritannien bereits als neue Style-Inspiration gefeiert wurde. Wir sind gespannt auf das eigentliche Brautkleid!

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