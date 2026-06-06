Royale Braut trägt hippe Culottes bei Generalprobe

Gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern, darunter ihre Tochter Georgina, schritt Harriet strahlend den kleinen Kirchenpfad entlang. Mit diesem legeren, aber unaufgeregt eleganten Vor-Hochzeits-Look beweist sie einmal mehr, warum sie in den letzten Monaten in Großbritannien bereits als neue Style-Inspiration gefeiert wurde. Wir sind gespannt auf das eigentliche Brautkleid!