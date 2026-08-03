Schifffahrt teilweise durch Dürre eingeschränkt

Einschränkungen für Ausflugsboot „Amadeus“ in Salzburg

Die ausbleibenden Niederschläge schränken auch die Schifffahrt auf der Salzach in Salzburg ein. Das Ausflugsboot „Amadeus“ in der Landeshauptstadt muss das Angebot seit der Vorwoche wegen des niedrigen Wasserstands stark einschränken – und das just in der umsatzträchtigen Hochsaison. Das Schiff hat zwar nur 40 bis 45 Zentimeter Tiefgang und ist statt mit Schiffsschraube mit einem Wasserstrahlantrieb ausgerüstet, „der Pegel ist aber so niedrig wie in den 25 Jahren seit der Anschaffung des Boots nicht“, erklärte Betreiber Erich Berer.