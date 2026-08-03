Scooter viel schneller als erlaubt: Mann gestürzt!

Zu schnell und ohne Helm: Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer erlitt am Sonntagabend bei einem Sturz im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) erhebliche Verletzungen und musste ins Spital eingeliefert werden. Einen Alkotest hat der junge Mann verweigert. Sein Elektrogefährt war rasanter als erlaubt!
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 19.30 Uhr. Laut Polizeiangaben war der 24-jährige Afghane mit seinem E-Scooter in der Wörgler Bahnhofstraße unterwegs, als er plötzlich auf der nassen Fahrbahn zu Sturz kam.
Verletzter mit Rettung ins Krankenhaus
Der junge Mann habe zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Einen Alkotest habe der 24-Jährige laut den Ermittlern verweigert.
Im Zuge der technischen Überprüfung des E-Scooters stellten die Beamten außerdem fest, dass das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit erreichte, die deutlich über der gesetzlich zulässigen Grenze lag. Anzeigen folgen.
Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter. Bei Elektrorollern ist demnach etwa eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Zudem gilt unter anderem eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren.
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