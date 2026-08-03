Scooter viel schneller als erlaubt: Mann gestürzt!

Verletzter mit Rettung ins Krankenhaus

Der junge Mann habe zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Einen Alkotest habe der 24-Jährige laut den Ermittlern verweigert.