Retter schafften Mann an Land und reanimierten ihn

Schockierende Szenen in Angern im Bezirk Gänserndorf (NÖ): Ein Mann stürzte am Montag in die March und wurde von der Strömung abgetrieben. Aufmerksame Passanten konnten ihn ans Ufer bringen und starteten sofort mit der Wiederbelebung.
Warum der Mann im Bereich der Fähre in Angern, Bezirk Gänserndorf, getrieben war, war vorerst nicht bekannt. Nachdem er in den March-Fluss gestürzt war und von der Strömung abgetrieben wurde, bemerkten ihn aufmerksame Passanten. Die Retter schafften es, ihn ans Ufer zu bringen, alarmierten die Rettungskette und begannen umgehend mit der Reanimation des älteren Mannes.
Die Rotkreuz-Mitglieder wurden mit Feuerwehrzillen zur Einsatzstelle gebracht. „Durch das rasche und engagierte Handeln der Ersthelfer und die professionelle Zusammenarbeit konnte die Person wiederbelebt und der Kreislauf stabilisiert werden“, hieß es von dort.
Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Senior mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
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