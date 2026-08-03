Retter schafften Mann an Land und reanimierten ihn

Warum der Mann im Bereich der Fähre in Angern, Bezirk Gänserndorf, getrieben war, war vorerst nicht bekannt. Nachdem er in den March-Fluss gestürzt war und von der Strömung abgetrieben wurde, bemerkten ihn aufmerksame Passanten. Die Retter schafften es, ihn ans Ufer zu bringen, alarmierten die Rettungskette und begannen umgehend mit der Reanimation des älteren Mannes.