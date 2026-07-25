Brisante Messi-Andeutung von Argentinien-Kicker

Hat sich Messi schon lange entschieden?

„Ich glaube, das haben wir auch während der gesamten Weltmeisterschaft immer wieder gesagt, dass wir nicht wollten, dass das letzte Spiel kommt, wir wollten nicht, dass es so weit kommt“, erklärte Paredes gegenüber „Dsports“ und ergänzte schließlich auf Messi bezogen: „Ich glaube, er hatte sich bereits entschieden, dass es auch sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft sein würde.“