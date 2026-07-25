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„Bereits entschieden“

Brisante Messi-Andeutung von Argentinien-Kicker

Fußball International
25.07.2026 09:24
Beendet Lionel Messi seine Karriere im Nationalteam?
Beendet Lionel Messi seine Karriere im Nationalteam?(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wird Lionel Messi weiter für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen, oder nicht? Diese Frage beschäftigt nicht nur Fans auf der ganzen Welt, sondern auch seine Teamkollegen. Skandalnudel Leandro Paredes hat nun von seinen Erfahrungen während der WM gesprochen und dabei vielleicht schon die Katze aus dem Sack gelassen.

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War das bittere WM-Finale (0:1 gegen Spanien) Messis letztes Spiel im argentinischen Nationaldress? Nicht erst seit dem Endspiel wird über die sportliche Zukunft des 39-Jährigen spekuliert, der sich dazu selbst bisher noch nicht geäußert hat. 

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Nun hat Teamkollege Paredes – zuletzt vor allem aufgrund seiner Würgeattacke nach Schlusspfiff des Finales in den Schlagzeilen – Einblicke in die Stimmung innerhalb des Teams während des Turniers gegeben. Die Zukunft von Messi war dabei in der gesamten Zeit ein zentrales Thema innerhalb der Mannschaft. 

Hat sich Messi schon lange entschieden?
„Ich glaube, das haben wir auch während der gesamten Weltmeisterschaft immer wieder gesagt, dass wir nicht wollten, dass das letzte Spiel kommt, wir wollten nicht, dass es so weit kommt“, erklärte Paredes gegenüber „Dsports“ und ergänzte schließlich auf Messi bezogen: „Ich glaube, er hatte sich bereits entschieden, dass es auch sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft sein würde.“

Leandro Paredes ist schon wieder für die Boca Juniors im Einsatz.
Leandro Paredes ist schon wieder für die Boca Juniors im Einsatz.(Bild: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Ist die Messi-Ära bei den Argentiniern also schon zu Ende? „Hoffentlich nicht, hoffentlich kann er weiter spielen. Das wird seine Entscheidung sein, was auch immer er tut, es wird ihn sicher glücklich machen und uns sicherlich auch, also hoffentlich, hoffentlich“, hat Paredes immerhin noch Hoffnung, dass es ein Umdenken bei Messi geben könnte. 

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