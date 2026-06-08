Laimer: „Ich kann nicht in die Glaskugel sehen“

Der 57-fache Internationale gilt sowohl bei den Bayern als auch im Nationalteam als Allrounder, ist unter anderem auf beiden Außenpositionen der Viererkette, im Mittelfeldzentrum oder am Flügel einsetzbar. Wo er im WM-Auftaktmatch gegen Jordanien aufgeboten wird, weiß Laimer laut eigenen Angaben selbst nicht. „Ich kann nicht in die Glaskugel sehen. Es kann sein, dass ich die ganze WM auf der gleichen Position spiele oder jedes Spiel auf einer anderen.“