Oberschenkel-OP! Baumgartner fällt lange aus

Ausfall auch für Nach-WM-Länderspiele

Nach der Diagnose war Baumgartner am Mittwoch in der Früh nach Finnland gereist, am Nachmittag lag er bereits auf dem OP-Tisch. Durch die folgende Reha-Pause wird der 26-jährige Niederösterreicher nicht nur den Saisonstart mit seinem Klub RB Leipzig, sondern aller Voraussicht nach auch die ersten ÖFB-Länderspiele nach der Weltmeisterschaft verpassen.