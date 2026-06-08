Hausarrest soll junge Intensivtäter runterbremsen

Sie schlagen, zerstören, stehlen oder zündeln – und das oft mehrfach. Die Rede ist von jugendlichen Intensivtätern – also Burschen und Mädchen unter 18, die nicht nur einmal straffällig geworden sind. Erst im Herbst des Vorjahres kam die Polizei in Thalheim bei Wels drei Burschen zwischen 17 und 18 Jahren auf die Schliche.