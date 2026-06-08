Hausarrest soll junge Intensivtäter runterbremsen

Laut Statistik sind vier von zehn Jugendlichen bei einer gerichtlichen Verurteilung bereits vorbestraft. Angesichts der Zahlen fordert die Landes-ÖVP früheres und konsequenteres Handeln.
Sie schlagen, zerstören, stehlen oder zündeln – und das oft mehrfach. Die Rede ist von jugendlichen Intensivtätern – also Burschen und Mädchen unter 18, die nicht nur einmal straffällig geworden sind. Erst im Herbst des Vorjahres kam die Polizei in Thalheim bei Wels drei Burschen zwischen 17 und 18 Jahren auf die Schliche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.